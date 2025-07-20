Τουρκία: Προπαγανδιστικό βίντεο με γεωτρύπανα... τρανσφόρμερς

Με ένα βίντεο… υπερπαραγωγή, αλλά και αποθέωση του κιτς, η Άγκυρα διατυμπανίζει την απόκτηση των δύο πλωτών γεωτρύπανων που ανακοίνωσε επίσημα την περασμένη εβδομάδα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.
Στο βίντεο που ανήρτησε στο X ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, τα πλοία μετατρέπονται στα δημοφιλή εξωγήινα ρομπότ τρανσφόρμερς που φέρουν την τουρκική σημαία και... χαιρετούν στρατιωτικά, ενώ ακούγεται η φωνή του Τούρκου προέδρου.
Türkiye, iki yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip! 🇹🇷— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 19, 2025
Bu sadece bir filo değil; Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde, denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır.
Görev başındaki Enerji… pic.twitter.com/0YsCfPn7ne
Πρόκειται για τα σκάφη γεώτρησης Kanuni, Yavuz, Fatih και Abdulhamid Han, το σεισμικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis και το σεισμικό – ερευνητικό Barbaros Hayrettin Pasa.
«Με δύο νέα γεωτρύπανα, η Τουρκία διαθέτει πλέον τον 4ο μεγαλύτερο στόλο υπεράκτιας ενέργειας στον κόσμο! Δεν πρόκειται απλώς για έναν στόλο· είναι η αντανάκλαση μιας ισχυρής θέλησης που εκτείνεται από τα βάθη των θαλασσών μέχρι το μέλλον, υπό την ηγεσία του Προέδρου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η διαδρομή για τους Ενεργειακούς Ήρωές μας εν υπηρεσία είναι ξεκάθαρη: Πλήρης ενεργειακή ανεξαρτησία!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.
Αναμένουμε sequel με τους... Ντισέπτικονς τα «κακά» εξωγήινα ρομπότ τρανσφόρμερς.
