Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών, σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή, ανοιχτά των ακτών της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή, οδηγώντας στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι με κύματα που δεν θα ξεπερνούν τα 60 εκατοστά, σύμφωνα με τη Μόσχα. Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, εκ των οποίων ο ένας στα 6,7 Ρίχτερ.

«Ύστερα από μια σειρά σεισμών που σημειώθηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό, μπορεί να υπάρξει τσουνάμι με κύματα που δεν θα ξεπερνούν τα 60 εκατοστά», ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από τη ρωσική πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, που είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής USGS.

Τα κύματα από τον σεισμό μπορεί να φτάσουν τις Νήσους Κομαντόρσκι ή Νήσοι του Κυβερνήτη, κυρίως το χωριό Νικόλσκογε.

Στις περιοχές Ουστ Καμτσάτσκι, στο ανατολικό τμήμα της χερσονήσου της Καμτσάτκα, και Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, την πιο πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χερσονήσου, τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν αντίστοιχα, το μέγιστο, 40 και 15 εκατοστά, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Αυτό συνέστησε στους κατοίκους των περιοχών αυτών να απομακρυνθούν από την ακτή και να καταφύγουν σε περιοχές με υψόμετρο τουλάχιστον 30 μέτρων ή αν δεν είναι δυνατό, σε μέρη που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2 χιλιομέτρων από την ακτή. Συνέστησε επίσης στα πλοία που βρίσκονται σε λιμάνια ή σε παράκτια ύδατα να κατευθυνθούν προς τον ωκεανό.

Παράλληλα το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ακύρωσε την προειδοποίηση για την πολιτεία της Χαβάης.

Η χερσόνησος της Καμτσάτκα όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη.

Από το 1900 επτά πολύ ισχυροί σεισμοί --8,3 βαθμών ή μεγαλύτεροι-- έχουν σημειωθεί κατά μήκος της χερσονήσου αυτής.



Notable quake, preliminary info: M 6.7 - 130 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia https://t.co/fnjZu4fbMH — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 20, 2025

Notable quake, preliminary info: M 7.4 - 144 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia https://t.co/VuLNVF3mt9 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 20, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.