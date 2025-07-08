Η τουρκική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO φέρεται να αγόρασε δύο πλωτά γεωτρύπανα από τη Νορβηγία για έρευνες φυσικού αερίου σε βαθιές θάλασσες, έναντι 245 εκατ. δολαρίων το καθένα.

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, το ένα από αυτά θα χρησιμοποιηθεί στη Λιβύη και το άλλο στα ανοικτά των ακτών του Τάσουτζου στη Μερσίνα της νότιας Τουρκίας.

Την είδηση δημοσιεύει ο ειδικευμένος σε ναυτιλιακά θέματα διαδικτυακός τόπος HaberDenizde.com.

Σύμφωνα με το ρεπορταζ, τα πλωτά γεωτρύπανα με την ονομασία West Draco και West Dorado ανήκαν στο στόλο της νορβηγικής Eldorado Drilling.

Αφού μεταφερθούν στην Τουρκία, θα περάσουν αρχικά από στάδιο συντήρησης και ελέγχου και στη συνέχεια θα αποσταλούν στις περιοχές όπου θα αναλάβουν δράση.

Τα δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα θα τεθούν σε υπηρεσία μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα πλωτά γεωτρύπανα του στόλου της TPAO, που φέρουν τις ονομασίες: Fatih, Yavuz, Kanuni και Abdulhamid Han.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

