Σε τουλάχιστον 38 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών ενώ ακόμη αγνοείται η τύχη ορισμένων ανθρώπων μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους στον Κόλπο του Αλόνγκ, στο Βιετνάμ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν 48 τουρίστες και 5 μέλη πληρώματος ανατράπηκε χθες Σάββατο το απόγευμα σε ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα με σκάφη που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στη δημοφιλή αυτή τουριστική περιοχή.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 38 από αυτούς που επέβαιναν στο σκάφος, ενώ 10 έχουν διασωθεί», διευκρίνισε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Βιετνάμ, το Vietnam News Agency, μετέδωσε ότι όλοι οι τουρίστες που επέβαιναν στο σκάφος ήταν Βιετναμέζοι και μεταξύ αυτών βρίσκονταν και παιδιά.

Δεκάδες διασώστες, συμπεριλαμβανομένων συνοριοφρουρών, προσωπικού του ναυτικού, της αστυνομίας και επαγγελματίες δύτες, μετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Αν και η θάλασσα έχει ηρεμήσει, οι καιρικές συνθήκες περιορίζουν την ορατότητα, καθιστώντας δύσκολο το έργο των διασωστών.

Αυτοί έχουν καταφέρει να ανασύρουν το σκάφος, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Σάββατο, γύρω στις 14:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος) λίγο αφού ο τυφώνας Ουίφα εισήλθε στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Οι αρχές ανέφεραν ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδη βροχή και αστραπές στην περιοχή την ώρα που σημειώθηκε το δυστύχημα, προσθέτοντας ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είχαν ακόμη επηρεαστεί από την προσέγγιση του τυφώνα, αλλά οφείλονταν σε τοπικά καιρικά φαινόμενα στο βόρειο τμήμα του Βιετνάμ.

Βιετνάμ

Ο Κόλπος του Αλόνγκ, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ανόι, προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Οι περιηγήσεις με σκάφη είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στον κόλπο αυτόν.

Το 2011 δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ξένοι τουρίστες, έχασαν τη ζωή τους όταν τουριστικό σκάφος βυθίστηκε στον Κόλπο του Αλόνγκ.

Ο τυφώνας Ουίφα, ο τρίτος που πλήττει τη Νότια Σινική Θάλασσα φέτος, προβλέπεται να φτάσει στη στεριά κατά μήκος της βόρειας ακτής του Βιετνάμ στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.