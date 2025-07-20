Ένα ζευγάρι Γάλλων δικάστηκε την Πέμπτη κατηγορούμενο ότι σχεδίαζε να θυσιάσει τον πεντάχρονο γιο του στο μαροκινό τμήμα της ερήμου Σαχάρας. Η υπόθεση προκάλεσε σάλο στη γαλλική κοινή γνώμη.

Οι δύο καθηγητές μουσικής από το Καρκάν, κοντά στο Μπορντό, συνελήφθησαν στη νότια Ισπανία τον Δεκέμβριο του 2023 πριν επιβιβαστούν σε πλοίο για την Ταγγέρη.

Πρόσφατα είχαν υπενοικιάσει το διαμέρισμά τους κοντά στην πόλη του Μπορντό και έφυγαν από τη Γαλλία με ένα καινούργιο τετρακίνητο όχημα.

Η εισαγγελία του Μπορντό είχε λάβει μια καταγγελία από μια συγγενή λίγες ημέρες πριν, η οποία εξέφραζε ανησυχίες για σχόλια που έκανε ο πατέρας.

Η συγγενής ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας είχε πει ότι ήθελε να «θυσιάσει» το παιδί στην έρημο Σαχάρα επειδή πίστευε ότι ήταν «δαιμονισμένο».

Ο πατέρας, ονόματι Φλοριάν Λ., αρνείται ότι το είπε ποτέ αυτό, δήλωσε η δικηγόρος του, Οντρέ Μπουσιγιόν. «Ποτέ δεν είχε την πρόθεση να βλάψει τον γιο του με οποιονδήποτε τρόπο», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι ήταν μέλος εγκληματικής συμμορίας και ότι δεν εκπλήρωσε τα γονικά του καθήκοντα, δήλωσε η ομάδα υπεράσπισής τους σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η δικηγόρος της μητέρας, ονόματι Μαρί Λ. Ορελί Φιλιπί δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε πάει στο Μαρόκο δύο χρόνια νωρίτερα, και ήθελε να επιστρέψει για «αόριστο χρονικό διάστημα».

Αλλά η Μερλέν Λαμπαντί, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του παιδιού, υποστήριξε ότι «τα μυστικιστικά σχόλια και η ανεξήγητη συμπεριφορά του ζευγαριού» είχαν θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του γιού τους.

Λέγεται ότι το παιδί όταν βρέθηκε ανέφερε ότι «κρύωνε, ότι ήταν φοβισμένο και ότι έβγαζε το φίδι μέσα μας».

Από πλευρά της, η ισπανική πολιτοφυλακή δήλωσε ότι οι γονείς φαινόταν να πάσχουν από «ψυχιατρικά προβλήματα».

Δύο μήνες πριν από τις συλλήψεις, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, ο πατέρας βρέθηκε γυμνός στο δάσος μιας κοντινής πόλης, ανέφερε η Le Monde. Νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες.

Η αδερφή της Μαρί Λ. δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Φλοριάν Λ. είχε «αντιμετωπίσει πρόσφατα προβλήματα υγείας» και απέρριψε τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ως «υπερβολικά».

«Ενώ είναι αναμφισβήτητο ότι χρειάζεται βοήθεια, παρουσιάζουν αυτόν και την αδερφή μου ως προμελετημένους δολοφόνους παιδιών», είπε.

Το παιδί βρίσκεται τώρα υπό την επιμέλεια των παππούδων του από την πλευρά της μητέρας του, δήλωσε η δικηγόρος Μερλέν Λαμπαντί.

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες «έχουν κάνει πολλή δουλειά για να αποδομήσουν όλες αυτές τις ιδέες, ώστε να μην φοβάται πλέον τον έξω κόσμο, τους άλλους», πρόσθεσε.

Η εισαγγελία του Μπορντό έλαβε την καταγγελία από τη συγγενή στις 19 Δεκεμβρίου 2023, δύο ημέρες πριν από τη σύλληψη του ζευγαριού.

Η γυναίκα, η οποία σε προηγούμενα δημοσιεύματα παρουσιαζόταν ως φίλη του ζευγαριού, είπε ότι ο πατέρας είχε πει ότι σχεδίαζε ένα ταξίδι στο Μαγκρέμπ για να πραγματοποιήσει μια «τελετή μύησης».

Μια μέρα αργότερα ξεκίνησε έρευνα και οι γονείς τελικά φυλακίστηκαν στην Ισπανία, ανέφερε η Le Monde τον Ιανουάριο του 2024.

Μια γυναίκα από το Καρκάν είπε ότι μια από τις φίλες της σχεδίαζε να υπενοικιάσει το σπίτι του ζευγαριού στις αρχές Ιανουαρίου. «Μια μέρα, μου είπε ότι το σπίτι τους είχε σφραγιστεί και ότι τους καταζητούσαν, δεν ήξερε γιατί», είπε στη Le Monde.

Ο δήμαρχος Πάτρικ Μεϊφρέν είπε ότι το ζευγάρι άνοιξε Κέντρο Μουσικής Εκπαίδευσης (CEM), διδάσκοντας μουσική σε «έως και 250» παιδιά.

Όπως είπε, «o Φλοριάν μπορούσε μερικές φορές να παρασυρθεί. Μπορούσε να εκραγεί από θυμό, αλλά ηρεμούσε μετά από λίγα λεπτά και ζητούσε συγγνώμη».

«Ήταν αδύνατο να φανταστεί κανείς ότι αυτοί οι δύο θα μπορούσαν κάποια μέρα να θεωρηθούν ύποπτοι ότι ήθελαν να βλάψουν το παιδί τους».

Ο Μεϊφρέν είπε επίσης ότι το ζευγάρι ήταν «μέρος της κοινότητας», ανέφερε η Le Figaro.

«Είναι ακόμη πιο περίεργο, καθώς το παιδί τους - το οποίο σπούδαζε στο σπίτι - ήταν τα πάντα για αυτούς», δήλωσε στη Le Monde.

Ο δήμαρχος του Καρκάν δήλωσε δε, ότι οι γονείς «πρόσεχαν πολύ το παιδί τους».

Πηγή: skai.gr

