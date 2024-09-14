Εκατοντάδες άνθρωποι κρατώντας τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες συγκεντρώθηκαν σήμερα για την κηδεία της Τουρκοαμερικανίδας ακτιβίστριας Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, που σκοτώθηκε στη διάρκεια διαδήλωσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τσεβντέτ Γιλμάζ, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο πρόεδρος της βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς και ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο Οζγκούρ Οζέλ, καθώς και βουλευτές ήταν μερικοί από εκείνους που παραβρέθηκαν στην κηδεία της που τελέστηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας, στο Ντιντίμ (νοτιοδυτικά).

Τιμητική φρουρά μετέφερε το φέρετρο με τη σορό της 26χρονης που ήταν τυλιγμένο με την τουρκική σημαία.

"Το αίμα της Αϊσενούρ Εζγκί είναι το ίδιο ιερό με εκείνο κάθε Παλαιστίνιου μάρτυρα και θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους. Ως κράτος, είμαστε πλήρως ταγμένοι (σε αυτό)". Θα τους κάνουμε να λογοδοτήσουν σε όλα τα διεθνή δικαστήρια. Χθες ολοκληρώσαμε τη νεκροτομή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα", είπε στους δημοσιογράφους ο Κουρτουλμούς, ο οποίος σχολίασε ότι η Εζγκί "μαρτύρησε" από στρατιώτες του "τρομοκρατικού ισραηλινού κράτους" στη διάρκεια "ειρηνικής διαδήλωσης".

A funeral ceremony is being held in Didim, Aydın, #Turkey, for Turkish-American peace activist #AysenurEzgiEygi, who was fatally shot in the head by an Israeli sniper.#withMUSIC #JungKook #Hezbollah pic.twitter.com/c4xsogw8mk — Palestine Info Center (@palinfoen) September 14, 2024

"Στοχοθετήθηκε άμεσα και πυροβολήθηκε πίσω από το αριστερό αυτί της και από κοντινή απόσταση. Ας την λυπηθεί ο Θεός και ας αναπαυτεί η ψυχή της στον παράδεισο", είπε.

Η Εϊγκί σκοτώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου από ισραηλινά πυρά σε διαδήλωση στην Μπέιτα, κοντά στη Ναμπλούς.

Οι ισραηλινές αρχές παραδέχτηκαν ότι η 26χρονη "χτυπήθηκε έμμεσα και χωρίς πρόθεση" από ισραηλινά πυρά.

Οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Εθνη έχουν ζητήσει τη διενέργεια έρευνας για τον θάνατό της, ενώ η Αγκυρα θα ζητήσει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τους ενόχους αυτής της "στοχευμένης δολοφονίας".

⚡️BREAKING:



The funeral of Turkish-American activist Aysenur Ezgi, who was shot dead by an israeli sniper, is being held in Didim, western Turkey, as she is laid to rest. pic.twitter.com/eBx3n3ibbd — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 14, 2024

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις δήλωσαν την Τετάρτη ότι η δολοφονία της Εζγκί είναι απαράδεκτη και ότι το Ισραήλ θα πρέπει να κάνει περισσότερα ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Η σορός της Εϊγκί επαναπατρίστηκε χθες. Η νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε στη Σμύρνη διαπίστωσε κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία εξαιτίας σφαίρας που εισήλθε κάτω από το αυτί, σύμφωνα με το TRT.

Αρχικά η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κλινική με απειλητικές για τη ζωή της κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αργότερα κατέληξε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα.

Προσευχές στη μνήμη της πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις της Τουρκίας, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και της Αγκυρας.

