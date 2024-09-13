Η σορός της Τουρκοαμερικανίδας ακτιβίστριας Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, που σκοτώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου από ισραηλινά πυρά στη διάρκεια διαδήλωσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έφθασε σήμερα το πρωί στην Τουρκία, όπου αύριο θα γίνει η κηδεία της στην ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας, στο Ντιντίμ (νοτιοδυτικά).

Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi İsrail’den Türkiye’ye uçuşlar yapılmadığı için Azerbaycan üzerinden İstanbul’a getirildi.



Cenaze Türk bayrağına sarıldı, şehit protokolü uygulandıhttps://t.co/lj4rBsYpg3 pic.twitter.com/ESjYZLm93k September 13, 2024

Τη σορό της νεαρής γυναίκας υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ο κυβερνήτης της πόλης, ο οποίος ηγήθηκε μιας σύντομης τελετής με εκπροσώπους του ισλαμικού, συντηρητικού κυβερνώντος κόμματος AKP, σύμφωνα με τον λογαριασμό του κυβερνείου στο X.

Valimiz Davut Gül, hemşehrilerimizle birlikte Filistin’de soykırımcı İsrail askerlerinin şehit ettiği vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşını #İstanbul Havalimanı’nda karşıladı.



Eygi’nin naaşı, düzenlenen törende dualarla #İzmir’e uğurlandı.



Başımız sağ olsun.🇹🇷@gul_davut pic.twitter.com/ue9rFKYsHo — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 13, 2024

Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας, ο 60χρονος Μεχμέτ Σουάτ Εϊγκί, που ταξίδεψε από τις ΗΠΑ όπου διαμένει, επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι η Εϊγκί θα ενταφιαστεί αύριο, Σάββατο, στο Ντιντίμ (Δίδυμα), στις ακτές του Αιγαίου, σε απόσταση 160 χλμ νοτίως της Σμύρνης.

Εκτός των γονέων της 26χρονης γυναίκας, και ο σύντροφός της βρέθηκε στο Ντιντίμ, όπου ζουν ο παππούς της και τουλάχιστον ένας θείος της.

Ετοιμάζεται μαζική συμμετοχή στην κηδεία

Ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται η κατοικία της οικογένειας αποκλείστηκε προληπτικά χθες από την αστυνομία και στήθηκε μια σκηνή προκειμένου ο κόσμος να υποβάλει τα συλλυπητήριά του, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στον νεκροταφείο, ο τάφος έχει ήδη ετοιμαστεί.

Σύμφωνα με τον θείο της νεαρής γυναίκας, τον Αλί Τικίμ, αναμένεται πολύς κόσμος, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών εκπροσώπων καθώς και εκπροσώπων της μεγάλης ισλαμικής τουρκικής μκο IHH.

Φοιτητική οργάνωση της επαρχίας Αϊντίν (Αϊδίνιο), όπου βρίσκεται το Ντιντίμ, κάλεσε επίσης σε «επιμνημόσυνη προσευχή» αύριο νωρίς το απόγευμα.

Οργή στην Άγκυρα για τον θάνατο της 26χρονης

Η Τουρκία καταδίκασε με σφοδρότητα τον θάνατο της Εϊγκί.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα του θα κάνει τα πάντα «για να μην μείνει ατιμώρητος ο θάνατος της Αϊσενούρ Εζγκί».

Η γενική εισαγγελία της Άγκυρας άνοιξε έρευνα για τον θάνατό της.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Αϊσενούρ. Δεν θα μπορούσαμε να σιωπήσουμε ενώ η συμπολίτης μας έγινε παράνομα μάρτυρας από Ισραηλινούς δράστες», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Η Τουρκία εξετάζει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δήλωσε.

Ο υπουργός κάλεσε επίσης τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές και αυθαίρετες εκτελέσεις να συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας και να υποβάλει έκθεση για την υπόθεση.

«Θα συνεχίσουμε το έργο μας για να προωθήσουμε την έκθεση αυτή (του εισαγγελέα της Άγκυρας) στο Συμβούλιο δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ, για να συμπεριληφθεί στην εν εξελίξει διαδικασία για γενοκτονία σε βάρος του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο και στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», πρόσθεσε ο ίδιος.

