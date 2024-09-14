Το Ιράν εκτόξευσε το Σάββατο έναν ερευνητικό δορυφόρο, τον οποίο έθεσε σε τροχιά με πύραυλο που κατασκευάστηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η εκτόξευση έρχεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι μετέφερε βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία που πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο με την Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που το ιράν αρνείται.

🇮🇷 Irán pone en órbita el 14 de septiembre el satélite de investigación Chamran-1 pic.twitter.com/cs0C3qGNpX — Revista militar iraní (@iranmilitary_es) September 14, 2024

Ο δορυφόρος Chamran-1, ο οποίος εκτοξεύτηκε στο διάστημα από τον δορυφορικό φορέα Qaem-100, τέθηκε σε τροχιά 550 χιλιομέτρων και έχει στείλει τα πρώτα του σήματα, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι ο φορέας στερεού καυσίμου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης.

Η κύρια αποστολή του δορυφόρου, ο οποίος ζυγίζει 60 κιλά, «είναι να δοκιμάσει συστήματα υλικού και λογισμικού για την επίδειξη τεχνολογίας τροχιακών ελιγμών σε ύψος και φάση», σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιανουάριο, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δορυφόρος Sorayya είχε εκτοξευθεί σε τροχιά 750 χιλιομέτρων, την υψηλότερη για δορυφόρο του Ιράν μέχρι στιγμής.

İran devletine bağlı IRNA, Chamran-1 adlı uydunun 60 kilogram ağırlığında olduğunu ve 550 kilometre yüksekliğe başarıyla ulaşarak konuşlandırıldığını bildirdi. Uydunun ana görevinin uzay araştırmalarında kullanılacak donanım ve yazılımları test etmek olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/7dy2AKf9rC — İslami haber (@kumeyl1) September 14, 2024

Ο αμερικανικός στρατός εκτιμά ότι η βαλλιστική τεχνολογία μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιείται για να βάλει δορυφόρους σε τροχιά θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει στην Τεχεράνη να εκτοξεύσει όπλα μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών κεφαλών.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι οι δορυφορικές της δραστηριότητες αποτελούν κάλυμμα για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και λέει ότι ποτέ δεν επιδίωξε την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Η άλλη αποστολή του Chamran-1 είναι να «αξιολογήσει το υποσύστημα πρόωσης ψυχρού αερίου στα διαστημικά συστήματα και την απόδοση των υποσυστημάτων πλοήγησης και ελέγχου στάσης», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν, το οποίο διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα πυραυλικά προγράμματα στη Μέση Ανατολή, έχει πραγματοποιήσει αρκετές αποτυχημένες εκτοξεύσεις δορυφόρων τα τελευταία χρόνια λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.