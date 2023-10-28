ΟΗΕ: Φόβοι για χιλιάδες αμάχους νεκρούς από τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είπε σήμερα πως φοβάται πως μια μεγάλης κλίμακας ισραηλινή χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα θα οδηγήσει σε "χιλιάδες θανάτους", κυρίως μεταξύ των αμάχων.

"Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο διεξήχθησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι τώρα, στο πλαίσιο μιας κατοχής 56 ετών, κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τις εν δυνάμει καταστροφικές συνέπειες μεγάλης κλίμακας χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα και για την πιθανότητα να προκαλέσουν χιλιάδες θανάτους" κυρίως μεταξύ των "αμάχων", ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στη Γενεύη.

"Όταν οι εχθροπραξίες λάβουν τέλος, εκείνοι που θα έχουν επιβιώσει θα βρεθούν απέναντι στα ερείπια των σπιτιών τους και στους τάφους των μελών της οικογένειάς τους", υπογράμμισε ο Τουρκ, που θεωρεί πως "η πρόκληση τραυματισμών και τραυμάτων σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους δεν βοηθά κανέναν".

"Οι ανθρωπιστικές συνέπειες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι καταστροφικές και συνεχείς", σημειώνει ακόμη, καλώντας τις πλευρές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

"Η συνεχιζόμενη βία δεν είναι η λύση", είπε ο Φόλκερ Τουρκ, που καλεί "όλες τις πλευρές καθώς και τρίτα κράτη, ιδιαίτερα εκείνα που ασκούν επιρροή στις πλευρές της σύγκρουσης, να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αποκλιμακώσουν τη σύγκρουση και να εργαστούν ώστε οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ζήσουν ο ένας δίπλα στον άλλο εν ειρήνη".

Όπως και συνάδελφοί του από άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Τουρκ εξέφρασε ανησυχία για την τύχη της ομάδας του που βρίσκεται στο πεδίο και από την οποία δεν έχει νέα μετά τη διακοπή, χθες, Παρασκευή, του διαδικτύου και των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

"Δεν υπάρχει κανείς ασφαλής τόπος στη Γάζα και δεν υπάρχει κανένα μέσο να βγει κανείς από κει. Ανησυχώ πολύ για τους συναδέλφους μου, όπως και για όλους τους αμάχους της Γάζας", δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

