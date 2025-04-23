Τουρκία: Πανικός από τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Τέσσερις διαδοχικοί σεισμοί, ο μεγαλύτερος από τους οποίους έφτασε τους 6,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στα ανοιχτά του Σηλυβρίας, στη δυτική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ο μεγαλύτερος σεισμός έγινε αισθητός και σε πολλές γειτονικές επαρχίες της τεράστιας αυτής πόλης με τα 16 εκατ. κατοίκους.

Ο κύριος σεισμός των 6,2 Ρίχτερ που έσπειρε τον πανικό σε όλη την πόλη σημειώθηκε στις 12.49 με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή του Μαρμαρά στο ύψος της Σηλυβρίας στην δυτική πλευρά της Κωνσταντινούπολης σε βάθος 6.92 χλμ. Πολύς κόσμος εγκατέλειψε πανικόβλητος τα σπίτια του, ενώ συνεργεία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (AFAD) εργάζονται όλη την ημέρα σαρώνοντας ολόκληρες περιοχές της Πόλης για τυχόν θύματα.Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη διήρκεσε 13 δευτερόλεπτα. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινα θύματα και οι υλικές ζημιές είναι περιορισμένες. 151 άτομα νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία. Τραυματίστηκαν καθώς προσπάθησαν να φύγουν από το σπίτι τους, πηδώντας από ύψος εξαιτίας πανικού. Ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.Ο Νομάρχης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, ο οποίος συντονίζει τις εργασίες διάσωσης ανακοίνωσε ότι από τις 15.30 μ.μ. δεν υπήρξε καμία αρνητική εξέλιξη «που να επηρεάζει τη γενική διαβίωση των πολιτών, τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις υποδομές, την παροχή φυσικού αερίου, το πόσιμο νερό και τις υποδομές αποχέτευσης». Ο Γκιουλ ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα. Επίσης ανακοίνωσε ότι δεν γίνεται κατεδάφιση κτηρίων κατοικιών σε όλη την πόλη. Ένα μόνο εγκαταλελειμμένο κτήριο κατέρρευσε στη συνοικία Φατίχ. Οι εργασίες πεδίου των αρμόδιων μονάδων συνεχίζονται .Εκτός από τη σημερινή εθνική επέτειο ο υπουργός Εθνικής Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν, ανακοίνωσε ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά αύριο και μεθαύριο εξαιτίας του σεισμού. Μετά τον μεγάλο σεισμό του 6,2 της κλίμακας Ρίχτερ έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής 60 μετασεισμοί, ο μεγαλύτερος από τους οποίους ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.