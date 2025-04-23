Μετανάστες, άστεγοι και φυλακισμένοι παρόντες στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου

Όπως έγινε γνωστό απόψε, στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, το Σάββατο το πρωί στο Βατικανό, θα είναι παρόντες και εκπρόσωποι μεταναστών, άστεγων και φυλακισμένων, στους οποίους ο Αργεντινός ποντίφικας αφιέρωσε μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής του πορείας.

Λίγο πριν το Πάσχα, άλλωστε, ο «πάπας των φτωχών» έδωσε εντολή να δοθούν 200.000 ευρώ από τον προσωπικό λογαριασμό που διέθετε ως ποντίφικας, για την ενίσχυση των νέων που βρίσκονται έγκλειστοι στις φυλακές ανηλίκων της Ρώμης.

Για να στηριχθεί, ειδικότερα, το μικρό κέντρο παραγωγής ζυμαρικών που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν.

Στο μεταξύ, σε όλη την περιοχή γύρω από το Βατικανό συνεχίζουν να στήνονται γιγαντοθόνες, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη νεκρώσιμη ακολουθία για τον πάπα Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο όσοι πιστοί δεν καταφέρουν να βρουν μια θέση στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό το προσκύνημα των πιστών στη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Μέχρι αυτή την στιγμή υπολογίζεται ότι έχουν εισέλθει στον ναό περίπου 20.000 άνθρωποι και οι πύλες του ναού, δεδομένης της μαζικότατης προσέλευσης, πρόκειται να μείνουν ανοικτές ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

