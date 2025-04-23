Λογαριασμός
Ζελένσκι: Ήταν «έντονα τα συναισθήματα» στις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Λονδίνο

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο παρουσίασαν τις θέσεις τους τόσο η Ουκρανία όσο και οι ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνεργασία θα οδηγήσει σε μια διαρκή ειρήνη.

«Τα συναισθήματα ήταν έντονα σήμερα», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας το κλίμα πίεσης που επικράτησε στις διαβουλεύσεις.

Τόνισε, επίσης, ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να ενεργεί με απόλυτο σεβασμό προς το Σύνταγμά της, και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι οι εταίροι της χώρας του και ειδικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν «ισχυρές αποφάσεις».
 

