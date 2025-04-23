Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο παρουσίασαν τις θέσεις τους τόσο η Ουκρανία όσο και οι ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνεργασία θα οδηγήσει σε μια διαρκή ειρήνη.

«Τα συναισθήματα ήταν έντονα σήμερα», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας το κλίμα πίεσης που επικράτησε στις διαβουλεύσεις.

Τόνισε, επίσης, ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να ενεργεί με απόλυτο σεβασμό προς το Σύνταγμά της, και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι οι εταίροι της χώρας του και ειδικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν «ισχυρές αποφάσεις».



Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025

