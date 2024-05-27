Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έθεσε στο στόχαστρο ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης "Voronezh M" κοντά στην πόλη Ορσκ στην περιφέρεια Όρενμπουργκ, σε απόσταση "ρεκόρ", δήλωσε σήμερα πηγή της υπηρεσίας πληροφοριών του Κιέβου.

Η πηγή δήλωσε στο Reuters πως η επίθεση διενεργήθηκε από την υπηρεσία στρατιωτικής κατασκοπείας της Ουκρανίας χθες, Κυριακή, και δεν ανέφερε αν προκάλεσε ζημιές. Η πόλη Ορσκ απέχει περίπου 1.500 χλμ. από τα πιο κοντινά τμήματα εδάφους υπό ουκρανικό έλεγχο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Μόσχα, αν και η ρωσική εφημερίδα Izvestia και άλλα ΜΜΕ ανέφεραν πως ένα drone έπεσε στην περιφέρεια Όρενμπουργκ την Κυριακή και πως δεν έχουν πληγεί μη στρατιωτικές υποδομές.

Η Ρωσία, μια μεγάλη πυρηνική δύναμη, έχει ένα δίκτυο ραντάρ τα οποία χρησιμοποιεί προκειμένου να εντοπίζει εκτοξεύσεις εχθρικών πυραύλων ώστε να προσδιορίσει αν έχει δεχθεί πυρηνική επίθεση.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS παρέθεσε δηλώσεις του διοικητή των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας ο οποίος είπε το 2017 πως τρία νέα προηγμένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης τύπου Voronezh, τέθηκαν σε λειτουργία, περιλαμβανομένου ενός στην περιφέρεια Όρενμπουργκ.

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης RFE/RL επικαλέστηκε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ζημιές σε μια εγκατάσταση ραντάρ Voronezh-DM, ένα άλλο τμήμα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, κοντά στην Αρμαβίρ στη νότια περιφέρεια Κρασνοντάρ έπειτα από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για επίθεση με drone.

Το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει τις εικόνες από ανεξάρτητη πηγή.

Με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία να διανύει τώρα τον τρίτο χρόνο της, το Κίεβο στηρίζεται όλο και περισσότερο σε drones μεγάλου βεληνεκούς προκειμένου να θέσει στο στόχαστρο τον ρωσικό στρατό και εγκαταστάσεις ενέργειας, ιδιαίτερα διυλιστήρια πετρελαίου τους τελευταίους μήνες.

Η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία με πλήγματα μακρού βεληνεκούς καθ΄όλη τη διάρκεια του πολέμου και επανέλαβε την αεροπορική επίθεσή της στο ενεργειακό σύστημα, σε αυτό που λέει πως είναι αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε στόχους μέσα στη Ρωσία.

Ουκρανικό μέσο ενημέρωσης παρέθεσε μη κατονομαζόμενη πηγή η οποία δήλωσε πως το drone διήνυσε απόσταση 1.800 χλμ. στη χθεσινή επίθεση.

Πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως η πιο μακρινή επίθεση με drone μεγάλου βεληνεκούς του Κιέβου μέχρι τότε είχε θέσει στο στόχαστρο μια μονάδα μεταποίησης στην περιφέρεια Μπασκιρία της Ρωσίας σε απόσταση 1.500 χλμ.

Στο μεταξύ, η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι κατέλαβε δύο ακόμη χωριά στις επαρχίες Ντονέτσκ και Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, συνεχίζοντας την προώθησή της σε αυτούς τους δύο τομείς του μετώπου.

Ο ρωσικός στρατός «απελευθέρωσε το χωριό» Νεταϊλοβέ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, καθώς και την κοινότητα Ιβανίβκα, σε εκείνην του Χαρκόβου, βορειότερα, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας.

Τις δύο τελευταίες ημέρες, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τα χωριά Μπερεστόβε και Αρχανγκέλσκε, επίσης στην ανατολική Ουκρανία.

