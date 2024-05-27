Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από καταιγίδες που προκάλεσαν ανεμοστρόβιλους στις πολιτείες των ΗΠΑ Τέξας, Αρκάνσας, Οκλαχόμα και Κεντάκι, με την τελευταία να τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σήμερα το πρωί από τον κυβερνήτη της, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για εντονότερα καιρικά φαινόμενα.

"Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν την πορεία τους (...) με πολλές αναφορές για ζημιές από ανέμους και ανεμοστρόβιλους", σημείωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου από ισχυρό ανεμοστρόβιλο που έπληξε κοινότητες στο βόρειο Τέξας κοντά στα σύνορα με την Οκλαχόμα, δήλωσε χθες, Κυριακή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 2 και 5 ετών της ίδιας οικογένειας, πρόσθεσε.

Πάνω από 200 σπίτια και άλλες δομές καταχωρίσθηκε ότι καταστράφηκαν, ενώ άλλα 120 κτίρια υπέστησαν ζημιές σε περιοχή που εκτείνεται σε πάνω από 80 χιλιόμετρα, σημείωσε ο Άμποτ.

Αξιωματούχοι στο Αρκάνσας ανέφεραν παράλληλα ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω καταιγίδων από αργά το Σάββατο τη νύχτα, μεταξύ των οποίων μια 73χρονη στην κομητεία Μπάξτερ.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και τουλάχιστον δύο θανάτους το Σάββατο το βράδυ σε τμήματα της Οκλαχόμα.

Χθες επίσης καθώς οι καταιγίδες μετακινήθηκαν προς τα βορειοανατολικά, προκαλώντας πιο έντονα καιρικά φαινόμενα στην καρδιά των ΗΠΑ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από δέντρο που έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι έπνεαν με ταχύτητα περίπου 128 χιλιομέτρων την ώρα, στην Λούισβιλ στο Κεντάκι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για επιπλέον καταιγίδες που κινούνται μέσω των κοιλάδων του Οχάιο και του Τενεσί, φέρνοντας καταστροφικούς ανέμους, μεγάλες ποσότητες χαλαζιού και περισσότερους ανεμοστρόβιλους, όπως και καταρρακτώδεις βροχές που μπορεί να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες.

Το πρόσφατο αυτό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων ήρθε λίγες μόνο ημέρες ύστερα από κυκλώνα που έπληξε αγροτική πόλη στην Άιοβα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 4 ανθρώπους, ενώ το Τέξας βρέθηκε αντιμέτωπο την περασμένη εβδομάδα με περισσότερους ανεμοστρόβιλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

