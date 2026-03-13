Τις αναφορές για αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου πάνω από την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι ήταν ιρανικός.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο» ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Είναι ο τρίτος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που εισέρχεται σε τουρκικό εναέριο χώρο, παρά τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησαν στην Τεχεράνη ο Ρετζέπτ Ταγίπ Ερντογάν, ο Χακάν Φιντάν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση



«Βαλλιστικά πυρομαχικά που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκαν από τα αεροπορικά και αντιπυραυλικά αμυντικά μέσα του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό εναντίον οποιασδήποτε απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Διεξάγονται διαβουλεύσεις με την αρμόδια χώρα για την αποσαφήνιση όλων των πτυχών του περιστατικού. Όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και αξιολογούνται με την εθνική ασφάλεια ως κύρια προτεραιότητα».

