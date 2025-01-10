Τουρκία: Νέο πολιτικό φορέα ιδρύουν Νταβούτογλου-Μπαμπατζάν

Κάποιοι μιλούν για σεισμό στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, κάποιοι άλλοι βλέπουν καινούργιες συμμαχίες και στο βάθος εκλογές. Η Άγκυρα αυτόν τον καιρό αναλώνεται στο Συριακό και κατ’ επέκταση στο Κουρδικό που περιλαμβάνει τις κουρδικές δυνάμεις της Συρίας, το ΡΚΚ της Τουρκίας, τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν αλλά και το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, που συνδιαλέγεται με το τουρκικό κράτος για την απελευθέρωση του αρχηγού και την διάλυση του ΡΚΚ. Πρόκειται για μια διαδικασία υψηλού πολιτικού ρίσκου που συνδέει την εσωτερική με την εξωτερική πολιτική της χώρας και που στο τέλος του δρόμου έχει στόχο την διάρκεια της κυριαρχίας του ΑΚΡ και του Ταγίπ Ερντογάν.



Αυτή ακριβώς της στιγμή επέλεξαν 3 μικρά πολιτικά κόμματα με άθροισμα 25 βουλευτών να ενωθούν σε ένα ενιαίο σχήμα -ομπρέλας υπό την επωνυμία Νέος Δρόμος (Yeni Yol) και να προχωρήσουν στη δημιουργία κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι ενδιαφέρον ότι οι ηγέτες των δυο από τα τρία αυτά κόμματα μας είναι πολύ γνωστοί. Πρόκειται για τον πρώην πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου, που ηγείται του Κόμμα του Μέλλοντος και του πρώην υπουργού οικονομικών και ιδρυτικού στελέχους τους ΑΑΚΡ Αλί Μπαμπατζάν, αρχηγού τώρα του Κόμματος Δημοκρατίας και Προόδου (DEVA), με τρίτο το παλαιό Ισλαμικό Κόμμα Ευτυχίας του Ερμπακάν (SP).

Σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση της νέας χρονιάς, σε 41 επαρχίες της Τουρκίας το κόμμα τουήταν πρώτο με 30,2%, το ΡΛΚ ήλθε δεύτερο με 29% , ενώ το κόμμα του κυβερνητικού εταίρου του Τούρκου προέδρου ανέβηκε στο 9.2%. Για να προχωρήσει σε μια τροποποίηση του συντάγματος που θα επιτρέψει στον Ερντογάν να βάλει εκ νέου υποψηφιότητα, πολιτικά σχήματα με παρόμοια ιδεολογία θα ήταν χρήσιμα. Ο Νταβούτογλου δήλωσε ότι ο ίδιος δεν έφυγε ποτέ από το ΑΚΡ, το ΑΚΡ απομακρύνθηκε από τις ρίζες του. Με άλλα λόγια ο Νέος Δρόμος Νταβούτογλου-Μπαμπατζάν μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμος υπερασπιστής της υφιστάμενης κυβερνητικής συμμαχίας στο άμεσο μέλλον.

