Ινδικές εταιρείες εκτιμούν ότι θα υπάρξει σημαντική διακοπή στις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου, καθώς η Ουάσιγκτον επιβάλλει νέες κυρώσεις για να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας, αναγκάζοντας τα διυλιστήρια να αναζητήσουν αργό στη Μέση Ανατολή και στις ΗΠΑ, δήλωσαν σήμερα τρεις πηγές του τομέα διυλιστηρίων της Ινδίας.

Οι πηγές ανέφεραν ότι αντιλαμβάνονται πως οι νέες αμερικανικές κυρώσεις θα στοχοποιήσουν περισσότερα από 180 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο όπως και τις ρωσικές ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία Ingosstrakh Insurance Company και Alfastrakhovanie Group.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

