Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ορκίστηκε σήμερα για τρίτη φορά πρόεδρος της χώρας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, του οποίου η επανεκλογή αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση που διεκδικεί τη νίκη και φωνάζει ότι έγινε νοθεία, ορκίστηκε σήμερα για τρίτη εξαετή θητεία στην Εθνοσυνέλευση του Καράκας.

"Ορκίζομαι ότι η νέα προεδρική θητεία θα είναι αυτή της ειρήνης", δήλωσε ενώπιον του προέδρου της Συνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες ο οποίος στη συνέχεια δήλωσε: "Ορκίζεστε ως συνταγματικός πρόεδρος".

Ο Μαδούρο, του οποίου σχεδόν 12 χρόνια στην εξουσία σηματοδοτήθηκαν από βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, θα παραμείνει στην εξουσία παρά την εξάμηνη αντιπαράθεση και τις διεθνείς εκκλήσεις προς αυτόν να παραδώσει τα ηνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

