Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδικάστηκε επισήμως την Παρασκευή από τον δικαστή Χουάν Μέρτσαν, σε ποινή άνευ όρων για τα 34 αδικήματα που τον βαρύνουν σχετικά με τον χρηματισμό της Στόρμι Ντάνιελς. Ο δικαστής αρνήθηκε να επιβάλει οποιαδήποτε τιμωρία.

Το αποτέλεσμα εδραιώνει την πεποίθηση του Τραμπ ότι είναι πλέον ελεύθερος να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο χωρίς καμία απειλή για φυλάκιση ή πρόστιμο.

Η ποινή του Τραμπ για απαλλαγή άνευ όρων κλείνει μια υπόθεση που οδήγησε τον πρώην και μελλοντικό πρόεδρο των ΗΠΑ να κατηγορηθεί για 34 κακουργήματα, να δικαστεί για σχεδόν δύο μήνες και να καταδικαστεί για κάθε κατηγορία.

Εξηγώντας την απόφασή του, ο δικαστής Μέρτσαν υποστήριξε ότι οι προστασίες που παρέχονται στο γραφείο του προέδρου είναι ένας «παράγοντας που υπερισχύει όλων των άλλων» και υπογράμμισε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ, ο απλός πολίτης Ντόναλντ Τραμπ, ο κατηγορούμενος εγκληματίας, δεν θα δικαιούταν τόσο σημαντικές προστασίες». Συγκεκριμένα, ο δικαστής υπογράμμισε πως η απόφαση δεν παραγραφεί το έγκλημα, αλλά ο θεσμός και όχι το πρόσωπο είναι υπεράνω της δίωξης.

Τραμπ: «Ήταν μια τρομερή εμπειρία»

Απευθυνόμενος στο δικαστήριο εξ' αποστάσεως μαζί με τον δικηγόρο του ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι αυτή ήταν «μια πολύ τρομερή εμπειρία» για αυτόν και πρόσθεσε ότι «ήταν ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών που έγινε για να βλάψει τη φήμη μου».

Παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχος για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων για τη διάπραξη εκλογικής νοθείας, προσθέτει: «Είμαι εντελώς αθώος. Δεν έκανα τίποτα κακό».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή και απευθυνόμενος στον δικαστή είπε: «Μου φέρθηκαν πολύ άδικα και σας ευχαριστώ πολύ».

Τι είναι η άνευ όρων απαλλαγή;

Σύμφωνα με το νόμο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, η άνευ όρων απαλλαγή είναι μια ποινή που επιβάλλεται «χωρίς φυλάκιση, πρόστιμο ή επιτήρηση με αναστολή».

Η ποινή εκδίδεται όταν ένας δικαστής είναι «της γνώμης ότι δεν θα εξυπηρετούνταν κανένας σωστός σκοπός με την επιβολή οποιουδήποτε όρου για την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου», σύμφωνα με το νόμο.

Σημαίνει ότι η υπόθεση του Τραμπ για το χρηματισμό της Στόρμι Ντάνιελ έχει επιλυθεί χωρίς καμία τιμωρία που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Η απαλλαγή άνευ όρων έχουν εκδοθεί σε προηγούμενες υποθέσεις όπου άτομα όπως ο Τραμπ έχουν καταδικαστεί για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων.

Έχει επίσης εφαρμοστεί σε σχέση με αδικήματα χαμηλού επιπέδου, όπως η υπέρβαση της ταχύτητας, η παράβαση και οι καταδικαστικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη μαριχουάνα.

