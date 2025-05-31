Σε νέο μπαράζ συλλήψεων, το πέμπτο κατά σειρά, προχώρησαν από νωρίς σήμερα το πρωί οι τουρκικές αρχές σε σχέση με τις διώξεις εις βάρος του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, και άλλων δημάρχων του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, στις 23 Μαΐου, είχε πραγματοποιηθεί ένα ακόμη κύμα συλλήψεων -το τέταρτο κατά σειρά- σε σχέση με την υπόθεση Ιμάμογλου, με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από την Εισαγγελία εις βάρος άλλων 49 ατόμων.

Αυτή τη φορά, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εις βάρος 47 ατόμων, στελεχών του CHP στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε τέσσερις ξεχωριστές έρευνες για διαφθορά.

Από πολύ νωρίς το πρωί, η αστυνομία προχωράει στην εκτέλεση των ενταλμάτων και μέχρι τις 10:00 περίπου είχαν ήδη συλληφθεί 30 άτομα.

Μεταξύ των ενταλμάτων είναι και πέντε που αφορούν δημάρχους περιφερειακών δήμων, τριών στην Κωνσταντινούπολη (Μπουγιουκτσκμετζέ, Γκαζιοσμάνπασα και Αβτζιλάρ) και δύο στην επαρχία των Αδάνων (Σέιχαν και Τζέιχαν).

Συνελήφθη επίσης και ένας πρώην βουλευτής του CHP.

Μετά την εξέλιξη αυτή συνεδριάζουν εκτάκτως τα όργανα του CHP στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

