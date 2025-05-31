Δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρό παιδί, έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο σε νέες νυχτερινές ρωσικές επιδρομές στις ουκρανικές περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, κοριτσάκι 9 ετών σκοτώθηκε και έφηβος 16 ετών τραυματίστηκε όταν βομβαρδίστηκαν ακίνητα σε χωριό κοντά στη γραμμή του μετώπου, ανέφερε μέσω Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Στην πόλη της Χερσώνας, 66χρονος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ανέφερε επίσης μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Ρωσικά πλήγματα τραυμάτισαν εξάλλου έναν άνθρωπο στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη ρωσική πλευρά, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιδρομές ουκρανικών drones στην περιφέρεια Κουρσκ επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, γνωστοποίησε μέσω Telegram ο προσωρινός περιφερειάρχης Αλεξάντρ Χινστάιν.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξέσπασε όταν εισέβαλαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά προσκρούουν στη δυσπιστία ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο, που αλληλοκατηγορούνται για την έλλειψη προόδου.

Η Μόσχα πρότεινε στο Κίεβο νέες απευθείας συνομιλίες μεθαύριο Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πρώτο όχι ιδιαίτερα καρποφόρο ραντεβού τη 16η Μαΐου. Η ουκρανική πλευρά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν θα στείλει αντιπροσωπεία.

