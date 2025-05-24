Τουρκία: Με μήνυμα για τον Ιμάμογλου η συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς

Στην Κωνσταντινούπολη συνεδρίασε σήμερα, 24 Μαΐου, το Συμβούλιο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς με οικοδεσπότη το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας.

Στη συνάντηση παρέστησαν 89 κόμματα μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς από 81 χώρες. Το παρών στη συνεδρίαση έδωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Πέδρο Σάντσεθ, ενώ πριν από την έναρξη των εργασιών διαβάστηκε μήνυμα του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ύψωσαν πλακάτ που έγραφε «Λευτεριά στον Ιμάμογλου» ("Free Imamoglu"). Το ίδιο μήνυμα κρατούσαν οι συμμετέχοντες και στην οικογενειακή φωτογραφία που έβγαλαν στο τέλος της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος του CHP και αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Οζγκιούρ Οζέλ, αναφέρθηκε στην εναρκτήρια ομιλία του στις διώξεις κατά του Ιμάμογλου: «Θα ήθελα να δηλώσω ότι λυπούμαστε που υπάρχουν αδελφοί μας που προτιμούν να σιωπούν σε αυτή την κακή περίοδο που διανύουμε. Αυτό που θα θυμόμαστε όταν όλα τελειώσουν θα είναι η σιωπή των φίλων μας παρά τα σκληρά λόγια των εχθρών μας. Θα ήθελα να το εκφράσω αυτό για άλλη μια φορά στους φίλους, σε αυτούς που γνωρίζουμε ως φίλους».

Είπε επίσης ότι «η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Και αυτή η χώρα δεν αποτελείται από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ως Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη στο εισόδημα, τη δικαιοσύνη στα δικαστήρια και την κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα μας. Στόχος μας είναι να επικρατήσει πλήρως η δημοκρατία».

«Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια Τουρκία όπου το κουρδικό ζήτημα θα έχει επιλυθεί πλήρως και δεν θα υπάρχει τρομοκρατία και βία. Στόχος μας είναι να μη γίνει η Τουρκία αποθήκη προσφύγων και να λύσουμε το μεταναστευτικό ζήτημα σε συνεργασία με την Ευρώπη. Και στόχος μας είναι να καταστήσουμε τη χώρα μας πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα με αποφασιστικότητα» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του CHP.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

