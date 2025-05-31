Ένα 6χρονο αγοράκι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στη Φλόριντα την Παρασκευή, αφού το σχολείο στο οποίο πήγαινε ανησύχησε για την πολυήμερη απουσία του και ενημέρωσε τις αρχές.

Οι αστυνομικοί πήγαν για έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας στο Φορτ Πίερς και βρηκαν το άψυχο κορμάκι του Ραμύλ Πιερ πάνω στο κρεβάτι του.

Από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται μία ιστορία φρίκης.

Florida 6-year-old found dead in bedroom after missing school for 2 weeks, deputies say https://t.co/HgvqclK6NX pic.twitter.com/DJ2MC1ttoW — WFLA NEWS (@WFLA) May 30, 2025

Η μητέρα του μικρού αγοριού σταμάτησε να το στέλνει στο σχολείο από τις 14 Μαΐου και το κρατούσε στο σπίτι για να του κάνει εξορκισμούς, γιατί «ο Θεός της είπε να εξορκίσει βασικά δαιμόνια από το σώμα του παιδιού», όπως είπε στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν.

«Όταν τελικά το παιδί σταμάτησε να κινείται και ουσιαστικά πέθανε, εκείνη τη στιγμή ένιωσε ότι το παιδί είχε απελευθερωθεί από τα δαιμόνια» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης της κομητείας St. Lucie, Ρίτσαρντ ντελ Τόρο.

Η αιτία και ο τρόπος θανάτου του άτυχου αγοριού δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν άμεσα και θα γίνει νεκροψία, είπε ο ντελ Τόρο, σύμφωνα με το NBC News.

Από την ανάκριση της αστυνομίας προέκυψε ότι η μητέρα μίλησε τελευταία φορά με το παιδί στις 18 Μαΐου.

«Αυτή είναι η ημερομηνία που πιστεύουμε ότι συνέβη ο φόνος και ότι αυτή είναι υπεύθυνη για τον θάνατο του παιδιού» δήλωσε ο σερίφης.

Η 31χρονη Ρόντα Πωλυνίτς, συνελήφθη και κατηγορείται για δολοφονία δεύτερου βαθμού, μη αναφορά θανάτου και αλλοίωση σώματος.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης από τους αστυνομικούς έδειχνε «αλλοπρόσαλλη» συμπεριφορά - μία γελούσε και μία έκλαιγε.



Πηγή: skai.gr

