Τουρκία: «Μαύρο» για 10 μέρες στο Sozcu TV - Πρόστιμα και σε άλλα αντιπολιτευόμενα τηλεοπτικά δίκτυα

Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Τουρκίας αποφάσισε το κλείσιμο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Sozcu για 10 μέρες, ενώ επέβαλε πρόστιμα της τάξεως του 3% του τζίρου τους και σε άλλα αντιπολιτευόμενα τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο λόγος της απόφασης αυτής είναι πως κρίθηκε πως ξεπέρασαν το όριο της κριτικής, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα την τελευταία εβδομάδα έδειχναν συνέχεια τις διαδηλώσεις υπέρ του Ιμάμογλου ενώ ακούστηκαν πολλές φωνές και για τη διαδικασία της δίκης και της προφυλάκισης του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, για αυτό και τιμωρήθηκαν.

Με μαύρο πρωτοσέλιδο κυκλοφόρησε η εφημερίδα Sozcu σήμερα. «Ενόχλησε η αμερόληπτη ενημέρωση, δεν ήθελαν να λέμε την αλήθεια για τον λαό μας και μας κλείνουν το τηλεοπτικό μας δίκτυο», γράφει στο πρωτοσέλιδο.

Ο παρουσιαστής του Sozcu TV, Φατίχ Πορτακάλ είπε στον αέρα παράλληλα τα εξής: «Αν μιλάμε για δημοκρατία, δεν μπορούμε να ακούμε μόνο μια φωνή. Πρέπει να υπάρχει πολυφωνία. Αλλά με κάποιον τρόπο, με την ισχύ του – και παραδέχομαι πως είναι ισχυροί- επιχειρούν να καταπιέσουν τους επιχειρηματίες, τους φοιτητές, του πολιτικούς, τα μέσα ενημέρωσης. Προσπαθούν να τους γονατίσουν. Όχι, εγώ δεν θα γονατίσω».

Παράλληλα, απελάθηκε από την Τουρκία και δημοσιογράφος του BBC.



Πηγή: skai.gr

