Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γεύμα Ερντογάν σε εκπροσώπους θρησκευτικών μειονοτήτων - Δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο ο Βαρθολομαίος (φωτογραφίες)

Η συνομιλία των δυο ανδρών διεξήχθη σε καλό κλίμα, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μια σειρά ζητημάτων, για τα οποία ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε ενδιαφέρον

Ερντογάν Βαρθολομαίος

Το βράδυ της Πέμπτης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέθεσε δείπνο (ιφτάρ) σε εκπροσώπους θρησκευτικών μειονοτήτων στην Άγκυρα, όπου στο πλευρό του βρέθηκε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η συνομιλία των δυο ανδρών διεξήχθη σε καλό κλίμα, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μια σειρά ζητημάτων, από το Φανάρι και την ομογένεια, για τα οποία ο Τούρκος πρόεδρος φάνηκε να δείχνει ενδιαφέρον.

Μεταξύ των καλεσμένων στο γεύμα ήταν ακόμη ο πρόεδρος της Σομαλίας, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και ο διοικητής των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν.

Δείτε φωτογραφίες από το Ιφτάρ:

Ιφτάρ

Ιφτάρ

Ιφτάρ

Ιφτάρ

Ιφτάρ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Βαρθολομαίος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark