Το βράδυ της Πέμπτης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέθεσε δείπνο (ιφτάρ) σε εκπροσώπους θρησκευτικών μειονοτήτων στην Άγκυρα, όπου στο πλευρό του βρέθηκε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η συνομιλία των δυο ανδρών διεξήχθη σε καλό κλίμα, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μια σειρά ζητημάτων, από το Φανάρι και την ομογένεια, για τα οποία ο Τούρκος πρόεδρος φάνηκε να δείχνει ενδιαφέρον.
Μεταξύ των καλεσμένων στο γεύμα ήταν ακόμη ο πρόεδρος της Σομαλίας, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και ο διοικητής των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν.
Δείτε φωτογραφίες από το Ιφτάρ:
