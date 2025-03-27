Απελάθηκε από την Τουρκία ο ανταποκριτής του BBC, Μαρκ Λόουεν

Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο ανταποκριτής του BBC, Μαρκ Λόουεν, απελάθηκε από την Τουρκία την Πέμπτη 27 Μαρτίου, μετά τη σύλληψή του στην Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη μέρα, όπως μετέδωσε ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Ο Λόουεν κάλυπτε τις μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρεμ Ιμάμογλου, την περασμένη εβδομάδα.

Συνελήφθη την Τετάρτη από τις τουρκικές αρχές ενώ βρισκόταν στο ξενοδοχείο του στην Κωνσταντινούπολη. Κρατήθηκε για 17 ώρες πριν του επιδοθεί γραπτή ειδοποίηση ότι απελαύνεται, με την αιτιολογία ότι «αποτελούσε απειλή για τη δημόσια τάξη».

«Η κράτηση και η απέλασή μου από τη χώρα όπου έζησα για πέντε χρόνια και για την οποία τρέφω τέτοια στοργή ήταν εξαιρετικά οδυνηρή. Η ελευθερία του τύπου και η αμερόληπτη δημοσιογραφία είναι θεμελιώδεις αρχές για κάθε δημοκρατία».

Το BBC αντέδρασε άμεσα, με την επικεφαλής του ενημερωτικού τομέα, Deborah Turness, να χαρακτηρίζει το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό».

«Ο Μαρκ είναι ένας πολύ έμπειρος ανταποκριτής με βαθιά γνώση της Τουρκίας και κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοια μεταχείριση επειδή κάνει τη δουλειά του» δήλωσε, προσθέτοντας ότι το BBC θα προβεί σε διαμαρτυρία στις τουρκικές αρχές, διατηρώντας τη δέσμευσή του για αμερόληπτη κάλυψη των γεγονότων στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.