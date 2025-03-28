Τουρκία: Συνελήφθη ο δικηγόρος του Εκρέμ Ιμάμογλου

Στη σύλληψη του δικηγόρου του Εκρέμ Ιμάμογλου, Μεχμέτ Πεχλιβάν, προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές.

Όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, την είδηση της σύλληψης έκανε γνωστή με ανάρτηση στο Χ ο ίδιος ο Ιμάμογλου.

Ο Μεχμέτ Πεχλιβάν, που είναι ένας ενός εκ των τριών δικηγόρων του Ιμάμογλου, ανακρίνεται.

Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 27, 2025

