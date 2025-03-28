Λογαριασμός
Τουρκία: Συνελήφθη ο δικηγόρος του Εκρέμ Ιμάμογλου

Την εξέλιξη έκανε γνωστή με νεότερη ανάρτηση στο Χ ο ίδιος ο Εκρέμ Ιμάμογλου - Ο δικηγόρος Μεχμέτ Πεχλιβάν ανακρίνεται

Τουρκία

Στη σύλληψη του δικηγόρου του Εκρέμ Ιμάμογλου, Μεχμέτ Πεχλιβάν, προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές.

Όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, την είδηση της σύλληψης έκανε γνωστή με ανάρτηση στο Χ ο ίδιος ο Ιμάμογλου.

Ο Μεχμέτ Πεχλιβάν, που είναι ένας ενός εκ των τριών δικηγόρων του Ιμάμογλου, ανακρίνεται.

