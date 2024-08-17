Τουρκία: Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη νύχτα στη Σμύρνη

Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά που καίει πάνω από 26 ώρες τον ορεινό όγκο βόρεια της συνοικίας του Κορδελιού στη Σμύρνη και έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι και οι φλόγες έχουν κοκκινήσει τον ουρανό της Σμύρνης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική εξαιτίας του καπνού.

Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου, προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μέχρι στιγμής έχουν καεί 16 σπίτια, ενώ εχθές το απόγευμα η φωτιά είχε κάψει εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη. Τα τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από μια δεκαώροφη πολυκατοικία της οποίας καίγεται η στέγη.

Προς στιγμήν το απόγευμα φάνηκε η πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο, ωστόσο αργότερα λόγω των ισχυρών ανέμων αναζωπυρώθηκε.

Στη Σμύρνη σπεύδει για να επιθεωρήσει το έργο της κατάσβεσης ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

