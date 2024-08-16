Η Ρωσία θα εκκενώσει 5 χωριά στο Μπέλγκοροντ

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν απόψε ότι θα εκκενώσουν πέντε χωριά και θα αποκλείσουν την πρόσβαση προς αυτά καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με εκείνη του Κουρσκ, όπου έχει εισβάλει ο ουκρανικός στρατός.

«Από τις 19 Αυγούστου, θα μπλοκάρουμε την πρόσβαση σε πέντε κοινότητες, θα απομακρύνουμε τους κατοίκους και θα βοηθήσουμε να μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους» ανέφερε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης του Μπελγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Η πρόσβαση σε ένα έκτο χωριό θα απαγορευτεί «προσωρινά», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

