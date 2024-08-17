Πορτογαλία: Μεγάλη πυρκαγιά σε πάρκινγκ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Λισαβόνας

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χώρο στάθμευσης κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Λισαβόνας και μέχρι αργά το βράδυ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν για την κατάσβεσή της.

Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (RTP), η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από ηλεκτρικό αυτοκίνητο και εξαπλώθηκε ταχύτατα στα γύρω οχήματα. Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι οι καπνοί ήταν ορατοί σε απόσταση χιλιομέτρων.

Γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα στην Ελλάδα), στο σημείο επιχειρούσαν 161 πυροσβέστες με 54 οχήματα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας που επικαλείται η εφημερίδα Expresso.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για σημαντικές υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

