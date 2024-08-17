Γυναίκα κατηγορείται ότι προσπάθησε να καταχραστεί το σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ

Μια γυναίκα συνελήφθη σήμερα στις ΗΠΑ για απόπειρα εκβιασμού με στόχο να αποκτήσει την Γκρέισλαντ, την κατοικία του Έλβις Πρίσλεϊ, πλαστογραφώντας την υπογραφή της κόρης του μέσω μιας «αναίσχυντης κομπίνας», ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η 53χρονη Λίζα Τζανίν Φίντλεϊ αναμένεται ότι θα κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για πλαστοπροσωπεία και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 20 ετών.

Πιστεύεται ότι προσπάθησε να αποκτήσει το κτήμα του «Βασιλιά», που βρίσκεται στο Μέμφις του Τενεσί, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο του 2023, είχε δανειστεί 3,8 εκατ. δολάρια από την εταιρεία Naussany Investments, βάζοντας υποθήκη την Γκρέισλαντ.

Επειδή το υποτιθέμενο «δάνειο» δεν αποπληρώθηκε, η Φίντλεϊ έβγαλε σε πλειστηριασμό το σπίτι για λογαριασμό της Naussany Investments, ωστόσο τον περασμένο Μάιο ένας δικαστής μπλόκαρε τη διαδικασία την τελευταία στιγμή, κατόπιν προσφυγής της μεγαλύτερης κόρης της Λίζα Μαρί και εγγονής του Έλβις, της ηθοποιού Ράιλι Κίο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει ότι η ύποπτη πλαστογράφησε πολλά έγγραφα, υπογράφοντας ως «Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ» και ότι στην πραγματικότητα προσπαθούσε να επιτύχει έναν «φιλικό διακανονισμό» με την οικογένεια της θανούσης.

Το σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ έχει μετατραπεί σε μουσείο και χώρο «προσκυνήματος» για τους αμέτρητους πιστούς του θρύλου του ροκ-ν-ρόλ. Σε αυτό το σπίτι βρέθηκε νεκρός ο «Βασιλιάς», τον Αύγουστο του 1977, σε ηλικία 42 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

