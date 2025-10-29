Αισιόδοξος πως οι ΗΠΑ θα τα καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στην APEC CEO Summit, στη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ δήλωσε πως ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφτεί αύριο, Πέμπτη τη Νότια Κορέα και θα συναντηθούν. «Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε, προσθέτοντας ότι θα είναι «καλή συμφωνία και για τις δύο πλευρές».

Σημείωσε ότι θα υπάρχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, «καλύτερο από τον εμπορικό πόλεμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως «η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Αυτό ισχύει για τη Νότια Κορέα, αυτό ισχύει για κάθε χώρα».

Σημείωσε πως το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα ήταν «κατεστραμμένο» και «χρειαζόταν επειγόντως μεταρρύθμιση», καθώς εκμεταλλευόταν από «χώρες που παραβίαζαν τους κανόνες» σε βάρος εκείνων που τους τηρούσαν. Οι χώρες της APEC συνεργάστηκαν για να καταστήσουν το σύστημα πιο δίκαιο και βιώσιμο, σημείωσε.

Ο Τραμπ ακολούθως επαίνεσε τη Νότια Κορέα για το γεγονός ότι είναι βιομηχανική και τεχνολογική υπερδύναμη. «Ολόκληρος ο κόσμος θα πρέπει να εμπνευστεί από τη Νότια Κορέα», επισήμανε.

«Είμαστε η πιο καυτή χώρα στον κόσμο»

Για τη χώρα του είπε πως μετά από τέσσερα χρόνια «αδυναμίας και καταστροφής η Αμερική επέστρεψε και είναι πιο ισχυρή από ποτέ».

Οι ΗΠΑ «επιτυγχάνουν αποτελέσματα που κανείς δεν έχει ξαναδεί», συνέχισε, επισημαίνοντας πως «έχουν πλέον την ισχυρότερη οικονομία, τα ισχυρότερα σύνορα, το ισχυρότερο στρατό και τις ισχυρότερες φιλίες». «Είμαστε η πιο καυτή χώρα στον κόσμο», τόνισε.

Επίσης, επανέλαβε πως τελείωσε «οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, και σε πολλές περιπτώσεις το εμπόριο συνέβαλε σημαντικά στον τερματισμό αυτών των πολέμων», είπε.

Αναφερόμενος στους δασμούς, είπε πως αναμένεται να μειώσουν το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια, προσθέτοντας πως ο ίδιος πιστεύει ότι «στην πραγματικότητα θα είναι πολύ περισσότερα».

«Αυτό είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, γιατί δεν μπορείς να έχεις ελλείμματα και δεν μπορείς να έχεις χρέη παντού», επισήμανε.

Ακόμη, γνωστοποίησε πως δεν θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. «Δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε για το χρονοδιάγραμμα», είπε.

«Δεν ήρθα στη Νότια Κορέα για να δω τον Καναδά»

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ήρθα στη Νότια Κορέα για να δω τον Καναδά!», σχολιάζοντας την εμπορική διαμάχη με το βόρειο γείτονα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με αρκετές χώρες στη Νότια Κορέα, ενώ αναμένεται ότι θα παραβρεθεί σε ένα σημερινό δείπνο ηγετών, στους καλεσμένους του οποίου περιλαμβάνεται και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Πηγή: skai.gr

