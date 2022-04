Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε εργοστάσιο βερνικιών και χρωμάτων στην Τούζλα, στη βιομηχανική ζώνη της Κωνσταντινούπολης, με συνέπεια, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν εννέα.

Της έκρηξης προηγήθηκε πυρκαγιά στο εργοστάσιο.



Παραθέτοντας φωτογραφίες του κατεστραμμένου εργοστασίου, ο δήμαρχος της Κωνταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.



«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μας συνεχίζουν την κατάσβεση της φωτιάς από την πρώτη στιγμή» τόνισε ο κ. Ιμάμογλου.



A large explosion occurred in a facility in Istanbul's Orhanl Industrial Estate in the Tuzla neighborhood. The sounds of the explosion were heard throughout Istanbul.#Explosion #Turkey #accident pic.twitter.com/O9KDE0jl7J



Video credit to @abdurra29587359