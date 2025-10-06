Η Τουρκία έχει έρθει σε επαφή με δύο ομάδες της Χαμάς που κρατούν ομήρους και με τις οποίες δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μέχρι σήμερα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Jerusalem Post.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται δύο ημέρες μετά την απέλαση 137 ακτιβιστών τουστολίσκου από το Ισραήλ προς την Τουρκία. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Άγκυρα είχε ανακοινώσει τη σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ και είχε ξεκινήσει έρευνα για την ισραηλινή αναχαίτιση του πλοίου Global Sumud Flotilla ανήμερα του Γιομ Κιπούρ.

Η διπλωματική αυτή κίνηση της Τουρκίας συμπίπτει με την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να προωθήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα αντιμετωπίσει «ολοκληρωτική εξόντωση» αν δεν εγκαταλείψει την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιό του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή πως κανένα μέρος της πρότασης δεν θα εφαρμοστεί πριν επιστραφούν και οι 48 όμηροι που παραμένουν υπό κράτηση. Η δήλωσή του ήρθε μία ημέρα μετά την παραδοχή του Τραμπ ότι άσκησε προσωπική πίεση στον Νετανιάχου για να δεχθεί το ειρηνευτικό πλάνο των 20 σημείων.

Παράλληλα, πηγή της Χαμάς ανέφερε στο Al Arabiya, ότι η οργάνωση έχει αρχίσει να συλλέγει τις σορούς Ισραηλινών ομήρων ως μέρος της προετοιμασίας για την εφαρμογή της πρότασης.

Πηγή: skai.gr

