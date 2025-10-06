Αντιπροσωπείες από τη Χαμάς, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ πρόκειται να ξεκινήσουν συνομιλίες στην Αίγυπτο σήμερα, Δευτέρα, με σκοπό την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας βασισμένης στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς είναι αντιμέτωπη με «εξόντωση», αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα, ενώ ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και αναμένει οι διαπραγματεύσεις να διαρκέσουν «μερικές ημέρες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα «φαίνεται να αποδίδει» και ότι οι αραβικές, μουσουλμανικές και άλλες χώρες είχαν «πολύ καλές συναντήσεις» με τη Χαμάς.

Οι διαπραγματεύσεις

Τα μέρη που θα συναντηθούν στο Κάιρο θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, όπως οι γραμμές αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και τα ονόματα των παλαιστινίων κρατουμένων υψηλού προφίλ που θα αφεθούν ελεύθεροι σε αντάλλαγμα για τους 48 ομήρους, εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται ζωντανοί από το Ισραήλ.

Ωστόσο, ακόμη και αν οι συνομιλίες αυτές στεφθούν με επιτυχία, δεν θα τερματίσουν αμέσως τη διετή σύγκρουση, όπως σημειώνουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η πορεία προς την επίλυση της σύγκρουσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη περιλαμβάνει τις επικείμενες συναντήσεις και την οργάνωση της απελευθέρωσης των ομήρων.

Η δεύτερη, πιο δύσκολη φάση, πρόσθεσε, είναι η επίλυση του ζητήματος για το τι θα συμβεί στη Γάζα μετά την αποχώρηση του Ισραήλ στις συμφωνημένες γραμμές. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής ηγεσίας στη Γάζα.

«Δεν μπορείς μέσα σε τρεις μέρες να δημιουργήσεις μια κυβερνητική δομή στη Γάζα που να μην περιλαμβάνει τη Χαμάς» είπε. «Θέλω να πω, χρειάζεται χρόνος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε χθες το απόγευμα η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη διπλωματικούς κύκλους, τόσο οι δύο Αμερικανοί διαμεσολαβητές, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, όπως επίσης και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, δεν θα συμμετάσχουν στις σημερινές πρώτες επαφές στο Κάιρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «οι διαφορές ανάμεσα στα μέρη είναι ακόμα μεγάλες» και υπάρχουν σημαντικές διαφορές που απομένουν να γεφυρωθούν.

Συμπληρώνονται 2 χρόνια από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δημοσίευσε επικαιροποιημένα στοιχεία για το προσωπικό ασφαλείας της χώρας που έχει χάσει τη ζωή του.

Από την έναρξη του πολέμου, 1.152 άτομα έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων στρατιώτες του IDF, αστυνομικοί του Ισραήλ, προσωπικό της Shin Bet και των φυλακών, καθώς και μέλη τοπικών ομάδων ασφαλείας που υπηρετούσαν σε όλο το Ισραήλ, τη Γάζα, τον Λίβανο και τη Δυτική Όχθη, σημειώνουν οι Τimes of Israel.

Περίπου το 42% των νεκρών ήταν κάτω των 21 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν νεαροί άνδρες που υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ενώ 141 ήταν άνω των 40 ετών.

Επιστρέφουν οι 27 Έλληνες

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, σήμερα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες που είχαν πλεύσει για τη Γάζα και έχουν τεθεί υπό κράτηση και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα. Οι 27 Έλληνες αναμένονται στην Αθήνα στις 15.30 με 16.00.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείο Εξωτερικών και της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που είχαν ήδη γίνει, υπήρξε και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, σήμερα πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, η ακτιβίστρια της Global Sumud Flotilla, Γκρέτα Τούνμπεργκ, θα απελαθεί στην Ελλάδα τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσαν ακτιβιστές της Global Sumud Flotilla στο X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.