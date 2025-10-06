Πολωνικό δικαστήριο αποφάσισε σήμερα πως ο Ουκρανός δύτης που καταζητείται από τη Γερμανία ως ύποπτος για ανάμιξη στις εκρήξεις που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στον αγωγό αερίου Nord Stream πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση για άλλες 40 ημέρες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του.

Ο Βολοντίμιρ Ζ. συνελήφθη κοντά στη Βαρσοβία την περασμένη Τρίτη και το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να συνεχιστεί η κράτησή του για επτά ημέρες. Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα να παρατείνει την κράτησή του μέχρι να ληφθεί απόφαση για το αν θα μεταφερθεί ή όχι στη Γερμανία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Οι εκρήξεις, που χαρακτηρίστηκαν πράξη δολιοφθοράς από τη Μόσχα και από τη Δύση, σημάδεψαν μια κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και συμπίεσαν τον ενεργειακό εφοδιασμό. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία αρνήθηκε ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο.

Άλλος ένας Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για συντονισμό των επιθέσεων συνελήφθη στην Ιταλία τον Αύγουστο και σχεδιάζει να αγωνιστεί κατά της απέλασής του στη Γερμανία.

«Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του εισαγγελέα για προδικαστική κράτηση 100 ημερών, διατάζοντας να κρατηθεί 40 ημέρες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος του Βολοντίμιρ Ζ. Τιμοτέουζ Παπρότσκι.

Ο Παπρότσκι είπε προηγουμένως ότι ο πελάτης του δεν έχει κάνει κάτι επιλήψιμο και θα δηλώσει αθώος.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου δήλωσε ότι θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τις 9 Νοεμβρίου.

Το γραφείο της ανώτατης εισαγγελίας της Γερμανίας ανέφερε σε δήλωση που εκδόθηκε νωρίτερα πως ο δύτης ήταν μέλος μιας ομάδας ανθρώπων που θεωρούνται ύποπτοι ότι ενοικίασαν ιστιοφόρο και τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς που μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία, κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας τον Σεπτέμβριο του 2022.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό επίθεση με εκρηκτικά και «αντισυνταγματική δολιοφθορά», πρόσθεσαν οι Γερμανοί εισαγγελείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

