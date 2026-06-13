Tο Ιράν ζήτησε την Παρασκευή την αραίωση των αποθεμάτων ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσινγκτον απαιτεί την καταστροφή τους στο πλαίσιο του μνημονίου συνεννόησης που συζητείται επί του παρόντος.

«Η θέση μας ήταν πάντα ότι ο μόνος τρόπος διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένων υλικών είναι η αραίωσή τους στο Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση.

Η αραίωση του ουρανίου σε ποσοστό μικρότερο του 5%, που απέχει μακράν από το 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, θα επέτρεπε να απομακρυνθεί σημαντικά η απειλή εμπλουτισμού για στρατιωτικούς σκοπούς.

Αισιόδοξος για την υπογραφή συμφωνίας

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι το πρωτόκολλο της συμφωνίας (μνημόνιο συνεννόησης) θα υπογραφεί «εξ αποστάσεως» μόλις οριστικοποιηθεί, ίσως μέσα «στις επόμενες ημέρες».

«Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί αρχικά ψηφιακά. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υπογράψει από απόσταση. Κατόπιν, θα ανακοινωθεί ότι το εν λόγω πρωτόκολλο της συμφωνίας υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη», διευκρίνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας όταν ρωτήθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα τις επόμενες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ επιδιώκει να «εκτροχιάσει» μια πιθανή συμφωνία

O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε εξάλλου το Ισραήλ ότι επιδιώκει να "εκτροχιάσει" μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η συμφωνία αυτή έχει εχθρούς, με πρώτο το σιωνιστικό καθεστώς, το οποίο ψάχνει προσχήματα για να την εκτροχιάσει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά» για να σταματήσει ο πόλεμος που ξέσπασε από τα ισραηλοαμερικανικά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου.

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Πηγή: skai.gr

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