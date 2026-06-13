Ντουζαρίκ: Ο ΟΗΕ συνεχίζει να παρατηρεί «εκτεταμένη» ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στον Λίβανο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουτζαρίκ, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ συνεχίζουν να παρατηρούν «εκτεταμένη» ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Αυτή περιλαμβάνει «κινήσεις τεθωρακισμένων υψηλής πυκνότητας, μεγάλης κλίμακας μηχανικά έργα και έργα κατεδάφισης και συνεχή υλικοτεχνική κίνηση», δήλωσε ο Ντουτζαρίκ στους δημοσιογράφους.

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, γνωστή ως UNIFIL, ανέφερε επίσης «εντατικές αεροπορικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη και διάφορα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα [drones]», είπε.

Από τις 531 « δραστηριότητες» που κατέγραψε η UNIFIL την Πέμπτη, οι 526 προέρχονταν από ισραηλινές θέσεις νότια της λεγόμενης «Μπλε Γραμμής» και «εντός της περιοχής επιχειρήσεων της UNIFIL».

Υπήρχαν επίσης «πέντε δραστηριότητες που πιθανώς ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, με μία να διασχίζει τη Μπλε Γραμμή», πρόσθεσε ο Ντουτζαρίκ.

Πηγή: skai.gr

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