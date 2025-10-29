Ρωσία: Το «δεξί χέρι» του Πούτιν δηλώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα σταματήσει σε ένα χρόνο

Στάχτη στα μάτια; Την ίδια στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να θέλει συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, το «δεξί του χέρι», Κιρίλ Ντμίτριεφ (χειραψία στη φωτό με τον Πούτιν), δηλώνει ότι ο πόλεμος «θα σταματήσει σε ένα χρόνο», απειλώντας παράλληλα εμμέσως ότι στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει κλιμάκωση.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου υποστήριξε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο επενδυτών στη Σαουδική Αραβία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα σταματήσει μέσα σ' ένα χρόνο από τώρα».

Ο Ντμίτριεφ έκανε τη δήλωση αυτή μετά τις συναντήσεις που είχε με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα. Πριν την επίσκεψη του στις ΗΠΑ είχε ανακοινωθεί ότι η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν αναβλήθηκε.

«Είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε στο δρόμο προς την ειρήνη και ως ειρηνοποιοί χρειάζεται να το κάνουμε να συμβεί» δήλωσε ο Ντμίτριεφ που είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων ενώπιον του ακροατηρίου του συνεδρίου στην πρωτεύουσα Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ερωτηθείς εάν η ειρήνη στην Ουκρανία είναι εφικτή εντός ενός έτους, ο Ντμίτριεφ δήλωσε : «Πιστεύω πως ναι». Ενώ όταν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει ότι η Ρωσία και ΗΠΑ είναι κοντά σε «διπλωματική λύση» του πολέμου.

Ο Ντμίτριεφ εξήρε την συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας ως του κορυφαίους κατόχους των φυσικών πόρων, και είπε ότι μια τέτοια συνεργασία θα κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο.

«Ο κόσμος έχει δίκιο που εστιάζει τώρα στην περιφερειακή σύγκρουση που υπάρχει γύρω από τη Ρωσία, αλλά δεν θέλουμε να κλιμακωθεί και να γίνει μια μεγαλύτερη σύγκρουση. Και για αυτόν τον λόγο πρέπει να τα πάμε καλύτερα από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, όχι χειρότερα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

«Ο Πούτιν πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο»

Στο μεταξύ, πρόσφατη αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιεί ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με το NBC, η ανάλυση, η οποία παρουσιάστηκε σε μέλη του Κογκρέσου αυτόν τον μήνα, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβιβαστεί στο ζήτημα της Ουκρανίας, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η εκτίμηση αυτή είναι σύμφωνη με τον τρόπο που οι αμερικανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αντιλαμβάνονται τη στάση του ρωσικού καθεστώτος από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν διέταξε την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.