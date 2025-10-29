Πρόσφατη αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με το NBC, η ανάλυση, η οποία παρουσιάστηκε σε μέλη του Κογκρέσου αυτόν τον μήνα, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβιβαστεί στο ζήτημα της Ουκρανίας, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η εκτίμηση αυτή είναι σύμφωνη με τον τρόπο που οι αμερικανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αντιλαμβάνονται τη στάση του ρωσικού καθεστώτος από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν διέταξε την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους στο αμερικανικό δίκτυο, ο Πούτιν φαίνεται σήμερα πιο αμετακίνητος από ποτέ. Παρά τις βαριές απώλειες του ρωσικού στρατού και τα οικονομικά πλήγματα στο εσωτερικό, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος να διασφαλίσει ουκρανικά εδάφη και να επεκτείνει την επιρροή της Ρωσίας, ώστε να δικαιολογήσει το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος του πολέμου.

Σε ένδειξη της αυξανόμενης απογοήτευσης του Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη και, για πρώτη φορά από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, επέβαλε κυρώσεις σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Απλώς ένιωσα ότι ήρθε η ώρα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τις νέες κυρώσεις «τεράστιες» και προσθέτοντας ότι είχε «περιμένει πολύ καιρό» για να τις επιβάλει, αλλά ελπίζει «να μην κρατήσουν για πολύ».

«Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα λυθεί», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών και παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία.

«Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, αυτές είναι τεράστιες κυρώσεις κατά των δύο μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, με την ελπίδα ότι θα συμβάλουν στο τέλος του πολέμου», ανέφερε αξιωματούχος σε ανακοίνωση.

«Έχει καταστήσει σαφές ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να υπάρξει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης, καθώς η μόνιμη ειρήνη εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί καλόπιστα.»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εδώ και καιρό δεσμευθεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και ως υποψήφιος είχε υποσχεθεί ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες από την επιστροφή του στην εξουσία. Ωστόσο, οι προσπάθειές του να πείσει τη Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

Η ρητορική του Τραμπ έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει εκφράσει απογοήτευση για τη στάση του Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι δεν στηρίζει με πράξεις τα θετικά λόγια που εκφράζονται στις συνομιλίες τους.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλάντιμιρ, έχουμε καλές συνομιλίες, και μετά δεν οδηγούν πουθενά. Απλώς δεν οδηγούν πουθενά», είπε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ είχε μάλιστα δηλώσει δημόσια ότι ενδέχεται να παράσχει στην Ουκρανία αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk μέσα στον μήνα, αν και αργότερα υπαναχώρησε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν.

Η Ουκρανία έχει απευθύνει έκκληση προς την Ουάσινγκτον για την προμήθεια πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς, ώστε να μπορέσει να πλήξει στόχους εντός της Ρωσίας, αίτημα που έχουν στηρίξει και ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υποστηρικτές του Κιέβου στο Κογκρέσο έχουν επανειλημμένα καλέσει τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Ρωσία μέσω αποστολών οπλισμού και κυρώσεων, ώστε να εξαναγκάσει τη Μόσχα να δεχθεί κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η ανακοίνωση των κυρώσεων κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών αποτέλεσε την πρώτη φορά που ο Τραμπ υλοποίησε τις απειλές του για την επιβολή οικονομικών μέτρων στη Μόσχα.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους πληροφοριών και αναλυτές, οι νέες κυρώσεις στη Ρωσία, οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικές πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες ενίσχυσης των ουκρανικών δυνάμεων, ενδέχεται με τον καιρό να μεταβάλουν τους υπολογισμούς του Κρεμλίνου.

Τον Αύγουστο, ο Λευκός Οίκος είχε παρουσιάσει τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ ως ενθαρρυντικό βήμα προς πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, και η Ρωσία εμμένει στις αδιάλλακτες απαιτήσεις της, οι οποίες θα σήμαιναν αφοπλισμό της Ουκρανίας, απαγόρευση ένταξής της στο ΝΑΤΟ και αποκλεισμό οποιασδήποτε δυτικής ειρηνευτικής αποστολής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.