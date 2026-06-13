Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας καταδίκασε την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκρίνει την πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή θα κλιμακώσει την ένταση στην κορεατική χερσόνησο, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).
Ο γενικός διευθυντής διεθνών σχέσεων του βορειοκορεατικού υπουργείου δήλωσε πως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ «ενισχύεται συστηματικά» παρά τη «διεθνή ανησυχία» σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή.
Ο αξιωματούχος υπογράμμισε πως το πράσινο φως που άναψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα.
«Οι εξαγωγές αμερικανικών όπλων είναι πολεμικές εξαγωγές», δήλωσε ο αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως η Βόρεια Κορέα θα εξακολουθήσει να ενισχύει τις δυνάμεις αποτροπής προκειμένου να διατηρήσει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.
Η Βόρεια Κορέα επικρίνει συχνά τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ως προετοιμασία για πόλεμο.
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