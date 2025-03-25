Τουρκία: Η νεολαία στην «πρώτη γραμμή» κατά του Ταγίπ Ερντογάν

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στις εικόνες τις οποίες λαμβάνουμε και μεταδίδουμε από την Τουρκία τις τελευταίες έξι νύχτες αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσει κανείς είναι το πόσοι νέοι βγαίνουν κάθε ημέρα στους δρόμους.

Οι περισσότεροι είναι φοιτητές, κάτω των 24 ετών, που παρά τις απαγορεύσεις, τα χημικά, τα σπρέι πιπεριού, τις πλαστικές σφαίρες, το ξύλο αλλά και τις συλλήψεις δίνουν το παρών στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και άλλων δεκάδων πόλεων αψηφώντας τον φόβο.

Άλλωστε πρώτοι που έσπασαν τα οδοφράγματα των αστυνομικών δυνάμεων την περασμένη Τετάρτη 19 Μαρτίου ήταν μία ομάδα φοιτητών από το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης κάνοντας πορεία προς το δημαρχείο της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας.

Αυτά τα 20χρονα παιδιά δεν έχουν διαδηλώσει μαζικά ποτέ ξανά στη ζωή τους και μέχρι σήμερα δεν μπορούν να θυμηθούν κανέναν άλλον στο τιμόνι της Τουρκίας εκτός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το κυβερνών κόμμα του οποίου, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ανήλθε στην εξουσία το 2002.

«Δεν γνωρίζω τι έκανε πριν από 20 χρόνια, αλλά σήμερα είναι απλώς δικτάτορας», έλεγε από το Σαράτσχανε στην Κωνσταντινούπολη η 22χρονη Ιρμάκ μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC.

Όπως εξηγούν μιλώντας στα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα που βρίσκονται στην Τουρκία και καταγράφουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις οι διαδηλώσεις τους δεν αφορούν μονάχα στη σύλληψη και προφυλάκιση του καθαιρεθέντος δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου αλλά τη δημοκρατία στη χώρα, την προστασία και υπεράσπισης αυτής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 1.133 άνθρωποι και ο Ιμάμογλου μέσα από τη φυλακή του Μαρμαρά προέτρεψε, με νέα του ανάρτηση τους νέους να μείνουν μακριά από τις συγκρούσεις. Χαρακτηριστικά τόνιζε «αγαπητοί νέοι: Μείνετε μακριά από συγκρούσεις. Να είστε καλοί με τις δυνάμεις ασφαλείας μας, τους αστυνομικούς μας, τους ανθρώπους μας, τους οποίους αγαπώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας δω όλους με χαμογελαστά πρόσωπα απόψε», συμπληρώνοντας «δουλεύω σκληρά, θα δουλέψω ακόμα πιο σκληρά, πραγματικά δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι».

Για τον πρόεδρο της Τουρκίας όμως ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και οι… συνεργοί του είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα φαινόμενα βίας των τελευταίων ημερών.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι «ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι συνεργοί του, που κάλεσαν τους πολίτες να βγουν στους δρόμους, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στις επιθέσεις των βανδάλων και για τις ζημιές δισεκατομμυρίων λιρών στη δημόσια περιουσία».

O πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος απευθύνθηκε για ακόμη ένα βράδυ στους συγκεντρωμένους, αυτές οι διαδηλώσεις είναι μία «πράξη περιφρόνησης κατά του φασισμού» και τόνισε ότι σήμερα θα επισκεφθεί τον Ιμάμογλου στη φυλακή.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς την Άγκυρα να διατηρήσει τις δημοκρατικές της αξίες ως υποψήφιο κράτος – μέλος. Υπογραμμίζοντας πως «τα δικαιώματα των εκλεγμένων αξιωματούχων, καθώς και το δικαίωμα των ειρηνικών διαδηλώσεων πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά» ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γκιγιόμ Μερσιέ, θέλουμε η Τουρκία να παραμείνει προσηλωμένη στην Ευρώπη, αλλά αυτό απαιτεί σαφή δέσμευση σε δημοκρατικούς κανόνες και πρακτικές.

