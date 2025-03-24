Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Δευτέρα την Άγκυρα να «τηρήσει τις δημοκρατικές αξίες», καθώς οι τουρκικές αρχές εντείνουν την καταστολή κατά της αντιπολίτευσης και των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης.

Ο δημοφιλής ηγέτης της αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου συνελήφθη την Κυριακή με κατηγορίες διαφθοράς και απομακρύνθηκε από το αξίωμά του ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Οι διαμαρτυρίες έχουν πλέον κλιμακωθεί σε όλη την Τουρκία για σχεδόν μία εβδομάδα, από τότε που η αστυνομία συνέλαβε τον Ιμάμογλου, ενώ οι αρχές έχουν φυλακίσει περισσότερους από χίλιους διαδηλωτές και έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις δημοσιογράφων.

«Η σύλληψη του Ιμάμογλου και των διαδηλωτών εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Τουρκίας στις μακροχρόνια δημοκρατική της παράδοση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Γκιγιόμ Μερσιέ.

«Ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, η Τουρκία πρέπει να τηρεί τις δημοκρατικές αξίες. Τα δικαιώματα των εκλεγμένων αξιωματούχων, καθώς και το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία, πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι σε αυτό το στάδιο «δεν θα κάνει εικασίες σχετικά με πιθανή ακύρωση» των υψηλού επιπέδου συνομιλιών μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, που είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο.

Ο Ιμάμογλου θεωρούνταν ευρέως ως πιθανός αντίπαλος του Ερντογάν και προτάθηκε επίσημα τη Δευτέρα ως υποψήφιος για την προεδρία από την αντιπολίτευση, παρά το γεγονός ότι φυλακίστηκε την Κυριακή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.