Η οργή του λαού στην Τουρκία και η επόμενη ημέρα για τον Ερντογάν

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δύο κόσμοι στην Τουρκία συγκρούονται μετά την πολιτική δίωξη του Ιμάμογλου και την προφυλάκισή του: το πολιτικό Ισλάμ απέναντι στον Κεμαλισμό. Όλα έγιναν συντονισμένα, καθώς λίγη ώρα πριν ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης στερηθεί την ελευθερία του είχε ακυρωθεί και το πτυχίο του. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου το είχε προβλέψει. Την Κυριακή ήταν προγραμματισμένο το ρεπουμπλικανικό κόμμα να τον όριζε υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές. Όπως και έγινε, αλλά σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Ο Ιμάμογλου είναι ο πολιτικός που εκτιμάται ότι μπορεί να ενώσει την τουρκική αντιπολίτευση. Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, ζητεί πρόωρες εκλογές και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, καθώς και ο ίδιος πλέον φέρεται να ερευνάται για διαφθορά. Κανείς δεν γνωρίζει αν, όταν ο Εκρέμ Ιμάμογλου βγει από τη φυλακή, θα καταφέρει να επιστρέψει στον δημαρχιακό θώκο. Πιο πιθανός είναι ο διορισμός ενός επιτρόπου. Η φυλάκισή του θα έχει αφήσει ένα «στίγμα», ενώ οι καταγγελίες για διαφθορά και σχέσεις με το PKK θα συντηρούνται.

Οι προεκτάσεις αυτής της ενέργειας στη γειτονική χώρα είναι πολλές, καθώς η Δημοκρατία έχει τεθεί σε κίνδυνο. Στο διεθνές στερέωμα δεν υπάρχουν πολλές δυνάμεις εμφατικά να καταδικάζουν ό,τι έχει γίνει στην Τουρκία τις τελευταίες ημέρες. Ειδικά για τις ΗΠΑ δεν περίμενε κανείς τίποτα διαφορετικό από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν η Δημοκρατία δοκιμάζεται και εκεί. Η χλιαρή αντίδραση του State Department έδειξε μια ξεκάθαρη ανοχή. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επισκέπτεται σήμερα και αύριο την Ουάσιγκτον και δεν αποκλείεται σύντομα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να βρεθεί και ο Ταγίπ Ερντογάν.

Γαλλία και Γερμανία ήταν μεταξύ των χωρών που έβγαλαν ανακοινώσεις σε σκληρή κατεύθυνση. «Παραχωρήσεις στο κράτος δικαίου δεν γίνονται ανεκτές», αναφέρει η ελληνική πλευρά που έκανε γνωστό μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, χθες, πως κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα. Είναι σαφές πως ο Ερντογάν έχει αναλύσει καλά τη διεθνή συγκυρία. «Καθαρίζει» τους εσωτερικούς του εχθρούς σχεδόν ανενόχλητος έχοντας απέναντι εσωτερικές αντιδράσεις που θεωρεί διαχειρίσιμες. Η Κωνσταντινούπολη κάθε βράδυ φλέγεται έξω από το Δημαρχείο, αλλά τον Ερντογάν δεν τον νοιάζει. Οι συλλήψεις είναι αρκετές και αν αυτό το κλίμα συνεχιστεί θα υπάρξει καταστολή. Δεν είναι προτεραιότητα ούτε της γηραιάς ηπείρου αυτή τη στιγμή να βάλει απέναντι της την Τουρκία. Όλα δείχνουν πως οι γείτονες θα συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή άμυνα με διευρυμένο ρόλο. Αναταράξεις οικονομικές υπάρχουν, ωστόσο το χρηματιστήριο δεν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, η λίρα σταθεροποιείται και το Μπαϊράμι πλησιάζει. Τι σημαίνει αυτό; Πώς η Τουρκία ενδεχομένως να επιστρέψει σύντομα στην καθημερινότητα ξεχνώντας τον φυλακισμένο δήμαρχο. Αυτό τουλάχιστον θα προσπαθήσει ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ασφαλώς και ο Τούρκος πρόεδρος δεν έχει ξεχάσει πως και ο ίδιος ξεκίνησε την μεγάλη πολιτική του πορεία από μια φυλάκιση από το κεμαλικό κράτος. Έχει «ζυγίσει» τα πάντα. Όλα δείχνουν πως ο στόχος του να διαλύσει την αντιπολίτευση και η πεποίθηση του πως μπορεί να βάλει όρια στις κοινωνικές κινητοποιήσεις τον οδηγούν στο να προχωρήσει τα σχέδια που έχει επεξεργαστεί. Δημοσκοπήσεις έδειχναν πτώση του AKP σε όλη την τουρκική επικράτεια. Επόμενος στόχος, όλα δείχνουν, πως είναι ο προσεταιρισμός των Κούρδων προκειμένου να πετύχει τη συνταγματική αναθεώρηση και να είναι και πάλι υποψήφιος για την προεδρία.

Και στο παρελθόν ο Ερντογάν έχει εκδιώξει Κούρδους δημάρχους. Πλέον, όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η Τουρκία από μια αυταρχική χώρα δείχνει να μετατρέπεται επίσημα σε ένα καθεστώς όπου πολιτικές ελευθερίες δεν υπάρχουν. Η αντιπολίτευση μάλλον θα πρέπει να εξετάζει το plan B για την προεδρία που θα μπορούσε να είναι ο Μανσούρ Γιαβάς. Η Ευρώπη, ωστόσο μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν πρέπει να ψάξει για δική της «εναλλακτική» σε σχέση με τη στάση που θα κρατήσει. Όσο και αν «χαϊδεύει» την Τουρκία η αντίδραση θα πρέπει να είναι σκληρή απέναντι σε καταστάσεις που συγκλονίζουν το κράτους Δικαίου και απειλούν τους Δημοκρατικούς Θεσμούς. Ακόμα και με συγκεκριμένα μέτρα εις βάρος της Τουρκίας που φαίνεται να βαδίζει σε ένα δρόμο «ρωσοποίησης» των επόμενων εκλογών. Αν οι κοινωνικές αντιδράσεις συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ε.Ε. θα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει την πλάτη σε αυτές. Ο Ερντογάν φαίνεται πως «διαλέγει» τον επόμενο αντίπαλό του είτε στήνοντας πρόωρες κάλπες είτε αλλάζοντας το Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

