Οι δημοσκοπήσεις και η εκτίναξη του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου που φέρνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση απασχολούν και προβληματίζουν τη Χαριλάου Τρικούπη με τα στελέχη της πράσινης παράταξης να αντεπιτίθενται με το πρόγραμμα του κόμματος και θεσμικές πρωτοβουλίες. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ερωτηθείς κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Άρτα έκανε λόγο για φωτογραφία της στιγμής και έβαλε τον πήχη στη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Θεωρούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Αγωνιζόμαστε γιατί κριτής όλων μας είναι ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εύχομαι σε αυτή τη μεγάλη μάχη να είμαστε νικητές.» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η συζήτηση απασχολεί τη δημόσια σφαίρα και τόσο βουλευτές όσο και στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλούνται να σχολιάσουν τα δημοσκοπικά ευρήματα. Μιλώντας στον Real FM ο βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε λόγο για κακή εξέλιξη.

«Η σημερινή δημοσκοπική εικόνα είναι μια κακή εξέλιξη για εμάς στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και μένουμε στη δέσμευση του Προέδρου ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.»

Το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι γεννημένο για να είναι ένα μικρό κόμμα ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική για τη στρατηγική που ακολούθησε το κόμμα του στην πρόταση δυσπιστίας.

«Πριν από λίγο καιρό είχα επισημάνει ότι δε θα ήθελα να υπογράψουμε την πρόταση μομφής με την κα Κωνσταντοπούλου και την κα Τζάκρη και το λέω αυτό παρότι υπερασπίστηκα με πάθος την κα Κωνσταντοπούλου πρόσφατα στη Βουλή για το συμβάν με τον κ. Κυριαζίδη, θεωρώ ότι η κίνηση αυτή δεν έστειλε τα σωστά μηνύματα στην κοινωνία, παρόλα αυτά σεβόμενος την απόφαση του Προέδρου την υπέγραψα.», σημείωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στον Real FM.

Τον προβληματισμό του για τη θέση που δίνουν στο ΠΑΣΟΚ οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν έκρυψε και ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, στον ΣΚΑΙ που πάντως κληθείς να σχολιάσει την άνοδο του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι τελικά οι πολίτες θα επιλέξουν το πρόγραμμα και τις λύσεις της πράσινης παράταξης.

«Οι νέοι θέλουν λύσεις και όσο ξεδιπλώνεται το πρόγραμμα μας αυτή η εικόνα θα ανατρέπεται. Στις εκλογές θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής ή ένα κόμμα διαμαρτυρίας θεωρώ ότι ο λαός θα επιλέξει κυβέρνηση που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα του.» τόνισε ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

«Οι εύκολες αλήθειες έχουν ημερομηνία λήξης», σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει θεσμική υπευθυνότητα και όχι πυροτεχνήματα, δεν κάνει πολιτική κραυγών αλλά προτάσεων.» τόνισε ο ευρωβουλευτής.

Την ίδια ώρα, στα πηγαδάκια, το θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην Ευαγγελία Λιακούλη και τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνεχίζει τα μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα ενώ αύριο θα αναχωρήσει για Αμερική οπού θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναντήσεων. Συγκεκριμένα την Πέμπτη στις 10.00 θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ.κ. Ελπιδοφόρο στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής και στις 19.00 θα πραγματοποιήσει ομιλία στην Αστόρια στην Πανηγυρική Πανομογενειακή Συνεδρίαση στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο.Την Παρασκευή θα παραστεί στην Έπαρση της ελληνικής σημαίας στο Bowling Green ενώ την ίδια μέρα θα συνομιλήσει με στελέχη και νεολαία του κόμματος. Την Κυριακή θα παρακολουθήσει την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο.

