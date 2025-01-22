Η ιστορία του Grand Kartal Hotel, όπου ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες στην πρόσφατη πυρκαγιά, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει στους 79, ξεκίνησε με την οραματική πρωτοβουλία του Mazhar Murtezaoğlu, του πρωτοπόρου του τουρισμού σκι στην Τουρκία.

Ο Mazhar Murtezaoğlu, με καταγωγή από το Ρίζε, ίδρυσε το Bolu Mountain Canteen το 1960 και έγινε γνωστό από τα γεύματά του.

Αργότερα, εμπνεόμενος από την Ελβετία, πραγματοποίησε το όνειρό του να ιδρύσει ένα χιονοδρομικό κέντρο στην Kartalkaya, την ανέγγιχτη κορυφή του Μπολού.

Κατέπληξε τους πάντες όταν έχτισε πρώτα το ξενοδοχείο Kartal και μετά, το 1978, το ξενοδοχείο Grand Kartal στην κορυφή του βουνού, που δεν είχε δρόμους, νερό ή ηλεκτρισμό.

Οπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβάνεται στους τοπ προορισμούς για Τούρκους σκιέρ από το 1978, προσφέροντας απευθείας πρόσβαση σε 23 πίστες που του ανήκουν, συνολικού μήκους 20 χλμ.

Μέχρι την προχθεσινή φονική πυρκαγιά, το Grand Kartal Hotel υποδεχόταν τους επισκέπτες του, στο Kartalkaya, που μετατράπηκε στο πιο δυναμικό κέντρο χειμερινού τουρισμού της Τουρκίας.

Σε απόσταση 3 ωρών από την Κωνσταντινούπολη και 2 ωρών από την Άγκυρα, το ξενοδοχείο φιλοξενούσε την τουρκική ελίτ προσφέροντας υψηλής ποιότητας, διακοπές, σε υψόμετρο 2000 μέτρων. Ηταν τόσο διάσημο που πελάτες του έπρεπε να κάνουν τις κρατήσεις τους ακόμη κι ένα χρόνο πριν.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικά sites οι τιμές, αυτήν την περίοδο κυμαίνονταν από 500 ευρώ έως 852 ανά διανυκτέρευση. Το κάθε δωμάτιο είχε όλες τις προδιαγραφές για μια πολυτελή διαμονή. Το μέγεθος των δωματίων, με βάση την επίσημη ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, ξεκίναγε από 30 τμ έως και 170 τμ.

Όσο για τις κριτικές των επισκεπτών, ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία αρκετά καλές για τις υπηρεσίες που τους παρέχονταν.

Είχε χώρο για σπα, μπόουλινγκ, εστιατόρια, κινηματογράφο, συνεδριακούς χώρους. Αυτό που όπως αποδείχθηκε δεν είχε, ήταν μέτρα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα τον θάνατο τόσων ανθρώπων...

