Πένθος, οδύνη και οργή καθώς η Toυρκία θάβει τους νεκρούς του Grand Kartal

Η Τουρκία άρχισε σήμερα να θάβει τους νεκρούς της, τα θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς του ξενοδοχείου Grand Kartal στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια, την επομένη της τραγωδίας που άφησε πίσω 79 νεκρούς, σε κλίμα πένθους, οδύνης και οργής για καταγγελλόμενες αμέλειες.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έκρυψε τη λύπη του στις κηδείες οκτώ μελών της οικογένειας ενός πρώην βουλευτή του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στο Μπολού, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Η κόρη του βουλευτή, η Ζεχρά Σένα Γκιουλτεκίν, και τουλάχιστον άλλα επτά μέλη της οικογένειάς της χάθηκαν στις φλόγες, ανάμεσά τους ο σύζυγός της, τα τέσσερα παιδιά της, ο γαμπρός της και η νύφη της.

Φωτογραφίες εμφανίζουν τον Ερντογάν να σκουπίζει από δάκρυα τα μάτια του με ένα λευκό μαντήλι, με το βλέμμα σκυθρωπό και το κεφάλι χαμηλωμένο.

Μετά από ανάλυση DNA, η εισαγγελία του Μπολού ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον προηγούμενο απολογισμό των 76 νεκρών.

Ενώ περίπου 20 άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Μπολού, 35 χλμ. από την Καρτάλκαγια, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δε σταματούν να αναφέρουν σωρεία αμελειών, που οδήγησαν, σύμφωνα με τα μμε, σε αυτόν τον βαρύτατο φόρο αίματος, όπως η απουσία συναγερμού για πυρκαγιά στο ξενοδοχείο.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιους θανάτους το 2025», δήλωσε αργά χθες βράδυ ο Οζγκούρ Οζέλ, ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), μιλώντας μπροστά από το θηριώδες ξενοδοχείο με τη πρόσοψή του μαυρισμένη από τη φωτιά. Έρευνες για τον εντοπισμό άλλων πιθανών θυμάτων συνεχίστηκαν σήμερα, εν μέσω εθνικού πένθους που κηρύχθηκε στη χώρα για την τραγωδία αυτή.

Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν στην πυρκαγιά του ξενοδοχείου, που απέχει δύο ώρες από την Άγκυρα και λιγότερο από τέσσερις από την Κωνσταντινούπολη.

Το ξενοδοχείο, οι τιμές του οποίου ήταν από τις υψηλότερες όλων των χιονοδρομικών κέντρων της Τουρκίας, υποδεχόταν μία εύπορη πελατεία: στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και διάσημους γιατρούς. Στην καρδιά των χειμερινών διακοπών, οι περισσότεροι βρίσκονταν εκεί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ο κοσμήτορας του ιδιωτικού πανεπιστημίου Özyegin, ο Ατακάν Γιαλτσίν, και η κόρη του έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ο διάσημος νευρολόγος Αχμέτ Τσετίζ, η σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά. Επίσης, ο αρθρογράφος της εφημερίδας Sözcü, ο Νεντίμ Τουρκμέν, μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά ηλικίας 18 και 22 ετών, συγκαταλέγονται στα θύματα.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Fenerbahçe ανακοίνωσε τον θάνατο της συζύγου και της κόρης του προέδρου του τοπικού συλλόγου φιλάθλων. Η Galatasaray επιβεβαίωσε τον θάνατο πρώην μέλους της ομάδας κωπηλασίας, της συζύγου του και της κόρης του. Μέχρι τώρα, περί τα είκοσι θύματα δεν έχουν αναγνωρισθεί.

Πολλά παιδιά, ο αριθμός τους είναι ακόμη άγνωστος, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών, όπως η 10χρονη κολυμβήτρια της Fenerbahçe της Κωνσταντινούπολης Βέντια Νιλ Απάκ, που πέθανε μαζί με την μητέρα της. Ή οι ξάδερφοι Κεμάλ και Ατλας Τοκτσάν, 8 και 5 ετών, που πέθαναν μαζί με τους πατέρες τους.

«Όταν έφτασα, υπήρχαν φλόγες παντού, ακούγαμε κραυγές (...) Είδα έναν άνθρωπο να πηδάει από ένα παράθυρο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσεβντέτ Τσαν, επικεφαλής μιας σχολής σκι στην πόλη, ταραγμένος από τον θάνατο μεγάλου αριθμού παιδιών.

«Έχασα πέντε από τους μαθητές μου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπαιδευτής σκι Νετζμί Κεπτζετουτάν, ο οποίος επέζησε από την πυρκαγιά.

Άλλοι επιζήσαντες κατήγγειλαν χθες την απουσία συναγερμών για πυρκαγιά και πυροσβεστικών θυρών στο Grand Kartal.

Έντεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας αντιδήμαρχος του Μπολού, ο αρχηγός της πυροσβεστικής της πόλης, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ο γενικός διευθυντής και ο επικεφαλής ηλεκτρολόγος του, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ανέθεσε σε έξι εισαγγελείς στην υπόθεση.

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και τη «λύπη της» διαβεβαιώνοντας ότι «συνεργάζεται με τις αρχές για να ρίξει άπλετο φως στο δυστύχημα αυτό».

Το πολυτελές κατάλυμα (στο οποίο το κόστος μιας διανυκτέρευσης ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες ευρώ) ήταν σχεδόν γεμάτο από πελάτες κατά τη διάρκεια αυτών των χειμερινών σχολικών διακοπών στην Τουρκία, με 238 καταγεγραμμένους επισκέπτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το ξενοδοχείο "ελέγχθηκε" από τους πυροσβέστες το 2021 και το 2024, αλλά πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι η τελευταία επιθεώρηση έγινε το 2007.

Το υπουργείο και ο δήμος του Μπολού, του οποίου η ηγεσία προέρχεται από την αντιπολίτευση, ρίχνουν το μπαλάκι των ευθυνών η μια πλευρά στην άλλη για τις πιστοποιήσεις τήρησης των προτύπων ασφαλείας.

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu δημοσίευσε σήμερα ένα έγγραφο που φέρει ημερομηνία 2 Ιανουαρίου και εκδόθηκε από τον δήμο Μπολού, το οποίο πιστοποιεί την καταλληλότητα για τη λειτουργία ενός νέου «καφέ-εστιατορίου» 70 τ.μ. που διαμορφώθηκε στον 4ο όροφο του ξενοδοχείου, από όπου ξεκίνησε η φωτιά σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3:30 τα ξημερώματα της Τρίτης και οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε 45 λεπτά. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες και επιζήσαντες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε νωρίτερα.

«Δεν ήταν η φωτιά αλλά η αμέλεια που προκάλεσε το θάνατο» των ανθρώπων που έκαναν διακοπές εκεί, γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hürriyet.

Ο υπουργός Τουρισμού διέψευσε ότι δεν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου, όπως δηλώνουν ορισμένοι επιζήσαντες, βεβαιώνοντας ότι το ξενοδοχείο είχε δύο τέτοιες εξόδους.

Το δωδεκαώροφο κτίριο, με την πανοραμική θέα στα βουνά, βρίσκεται κοντά σε απότομη πλαγιά, γεγονός που δυσκόλεψε την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, η ξύλινη επένδυση του ξενοδοχείου διευκόλυνε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο υπόλοιπο κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.