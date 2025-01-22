Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ορκωμοσία του δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του «δεν θα ξεχάσει ποτέ το Σύνταγμα», μία δέσμευση ωστόσο που δεν κράτησε πολύ καθώς πριν τελειώσει η ημέρα είχε υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα που, εάν εφαρμοστεί, θα τερματίσει το κατοχυρωμένο δικαίωμα απόδοσης της ιθαγένειας σε ανθρώπους που έχουν γεννηθεί εντός αμερικανικού εδάφους, το οποίο διασφαλίζεται από την 14η Τροποποίηση του Συντάγματος.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι «όλα τα άτομα που γεννήθηκαν ή πολιτογραφήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο Τραμπ ωστόσο υποστηρίζει ότι η ερμηνεία της τροποποίησης είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ, από τον επόμενο μήνα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα εκδίδει «έγγραφα που αναγνωρίζουν την αμερικανική υπηκοότητα» σε νεογέννητα, εκτός εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι Αμερικανός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννήθηκαν στην Αμερική θα αποκλείονται με βάση την εντολή. Ωστόσο, η αλλαγή πολιτικής επηρεάζει περίπου άλλα 3 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην Αμερική με εργασιακή ή φοιτητική βίζα.

Σχετικά λίγες πλούσιες χώρες επεκτείνουν αυτόματα την υπηκοότητα σε όλους όσους γεννήθηκαν στην επικράτειά τους μεταξύ αυτών ο Καναδάς και οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι ΗΠΑ άρχισαν να το κάνουν στο τέλος του Εμφυλίου Πολέμου. Το Σύνταγμα τροποποιήθηκε τότε για να ανατρέψει την απόφαση Dred Scott ​​του 1857, η οποία όριζε ότι οι μαύροι δεν ήταν Αμερικανοί. Η 14η Τροποποίηση εξασφάλιζε ότι οι σκλάβοι που απελευθερώθηκαν και τα παιδιά τους θα είναι στο εξής πολίτες.

Το επιχείρημα του Τραμπ είναι ότι η 14η Τροποποίηση «δεν ερμηνεύεται ως επέκταση της ιθαγένειας καθολικά σε όλους όσους γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες». Συνοπτικά, αυτό είναι αλήθεια. Τα παιδιά ξένων διπλωματών που γεννιούνται στις ΗΠΑ αποκλείονταν πάντα από την αμερικανική υπηκοότητα, βάσει της ρήτρας περί δικαιοδοσίας. Μέχρι την ψήφιση του νόμου για την ινδιάνικη ιθαγένεια το 1924, το ίδιο ίσχυε και για ορισμένους ιθαγενείς Αμερικανούς που ανήκαν σε φυλές. Αλλά φαίνεται ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι η ρήτρα δικαιοδοσίας του επιτρέπει να αποκλείσει τα παιδιά ακόμη και ορισμένων νόμιμων μεταναστών από την ιθαγένεια κατά τη γέννηση.

Για να το δικαιολογήσει αυτό, βασίζεται σε μία περιθωριακή οπτική, η οποία έχει αποκτήσει οπαδούς στη δεξιά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι Ρεπουμπλικάνοι εκπρόσωποι στο Κογκρέσο έχουν επανειλημμένα εισαγάγει νόμους που τερματίζουν την ιδιότητα του πολίτη, αν και κανένας δεν έχει εγκριθεί από την επιτροπή, σημειώνει ο Peter Spiro, ειδικός στην ιθαγένεια στο Πανεπιστήμιο Temple στη Φιλαδέλφεια. Το επιχείρημα που διατυπώθηκε είναι ότι όταν οι συντάκτες της τροπολογίας έγραψαν «δικαιοδοσία», αυτό που στην πραγματικότητα εννοούσαν ήταν «υποταγή». Όπως υποστήριξε ο Χανς φον Σπακόφσκι, του Heritage, ενός δεξιού think-tank, τα παιδιά των προσωρινών κατοίκων και των μεταναστών χωρίς έγγραφα υπόκεινται «στην πολιτική δικαιοδοσία (και πίστη) της χώρας των γονιών τους», και επομένως όχι σε αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από το 1898, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1898 (ΗΠΑ εναντίον Γουόνγκ Κιμ Αρκ), ο αμερικανικός νόμος όρισε ότι η αυτόματη απόκτηση ιθαγένειας κατά τη γέννηση ισχύει για τα παιδιά των αλλοδαπών, λέει η Alison LaCroix, της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Σε εκείνη την περίπτωση, ένα παιδί Κινέζων μεταναστών στο Σαν Φρανσίσκο κατέθεσε μήνυση επειδή του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αμερική αφού ταξίδεψε, ως ενήλικας, στην Κίνα για να επισκεφτεί τους γονείς του. «Αυτή είναι η συνεπής διαχείριση» από τότε, λέει η κ. LaCroix. Ένας πρόεδρος δεν μπορεί να ανατρέψει προηγούμενο πάνω από έναν αιώνα σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας μιας συνταγματικής τροποποίησης με εκτελεστικό διάταγμα. Αν είχε εφαρμοστεί στη δεκαετία του 1960, η κυβέρνηση του Τραμπ δεν θα επέτρεπε στην Κάμαλα Χάρις, την πρώην αντιπρόεδρο, να γίνει Αμερικανίδα πολίτης.

Και, παρόλο που οι θεωρήσεις εργασίας είναι προσωρινές, στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι τις έχουν (νόμιμα) για δεκαετίες και δημιουργούν οικογένειες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ειδικότερα, λόγω του ομοσπονδιακού ανώτατου ορίου στον αριθμό των πράσινων καρτών που είναι διαθέσιμες σε πολίτες οποιασδήποτε χώρας, άτομα από την Ινδία και την Κίνα είναι σχεδόν αδύνατο να λάβουν καθεστώς μόνιμων κατοίκων. Με τη νέα απόφαση, τα παιδιά τους μπορεί επίσης να αποκλειστούν από την υπηκοότητα και δεν είναι σαφές τι νομικό καθεστώς θα είχαν αυτά τα παιδιά. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι νόμιμοι μετανάστες θα γεννούσαν παράτυπους «μετανάστες».

Για όλους αυτούς τους λόγους, η εντολή του Τραμπ φαίνεται απίθανο να επιβιώσει στις νομικές προκλήσεις, ακόμη και με ένα φιλικό Ανώτατο Δικαστήριο. Αλλά ακόμα κι αν συμβεί, η εφαρμογή της θα ήταν δύσκολη. Όταν υποβάλλουν αίτηση για διαβατήρια, οι Αμερικανοί πρέπει πλέον να υποβάλλουν μόνο πιστοποιητικό γέννησης για να αποδείξουν την υπηκοότητά τους και αυτά τα έγγραφα δεν καταγράφουν την υπηκοότητα ή το νομικό καθεστώς των γονέων. Τα πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται επίσης από τις τοπικές κυβερνήσεις, και έτσι αυτό είναι απίθανο να αλλάξει σύντομα, τουλάχιστον στις Δημοκρατικές πολιτείες. Για να αποκλειστούν τα παιδιά των αλλοδαπών, θα πρέπει όλοι να προσκομίσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν την κατάστασή τους, σημειώνει ο Muzaffar Chishti, του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, μιας δεξαμενής σκέψης.

Το αποτέλεσμα του τερματισμού της ιδιότητας του πολίτη, σε συνδυασμό με τον τρέχοντα νόμο περί μετανάστευσης της Αμερικής, θα ήταν να δημιουργηθεί μια τάξη κατοίκων δεύτερης κατηγορίας—μη μεταναστών που δεν θα μπορούν ποτέ να γίνουν πολίτες. Ευτυχώς, ο Τραμπ μάλλον δεν έχει τη δύναμη να το πετύχει.



Πηγή: skai.gr

