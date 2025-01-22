ΠΑΣΟΚ: Οι εξηγήσεις Τασούλα δεν αναιρούν την παλαιοκομματική του νοοτροπία

«Οι εξηγήσεις του κ. Τασούλα δεν αναιρούν την παλαιοκομματική του νοοτροπία, την οποία και ομολόγησε», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του τέως προέδρου της Βουλής σε συζήτηση του με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στο σχόλιο του ότι «οι πρώτες ενδείξεις δε δείχνουν ενσυναίσθηση του μελλοντικού του ρόλου».

«Έτυχε την τελευταία μέρα εκτέλεσης των καθηκόντων του μόνο η Περιφέρεια Ηπείρου να έχει ανοιχτά ζητήματα;», σχολιάζει και προσθέτει: «Όσο, δε, για τη σιωπή του Μεγάρου Μαξίμου προφανώς προκύπτει καθώς εγκρίνει τέτοιες νοοτροπίες».

Πηγή: skai.gr

