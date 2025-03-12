Τουρκία: Επίσκεψη του πρωθυπουργού της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ επισκέπτεται σήμερα την Τουρκία για να συζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή της 'Αγκυρας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας ανακοινώθηκε ότι ο Ντόναλντ Τουσκ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην πρωτεύουσα 'Αγκυρα έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο θα συναντηθεί στο προεδρικό μέγαρο.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu, ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι «αναζητούνται μη τυποποιημένοι τρόποι» για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας του, και είπε ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

«Όλα δείχνουν ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για αυτό», δήλωσε ο Τουσκ, την προηγούμενη εβδομάδα μιλώντας στο Σέιμ, την κάτω βουλή της Πολωνίας, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο πώς θα αυξηθεί η συμμετοχή της 'Αγκυρας στις περιφερειακές προσπάθειες της Ευρώπης για ασφάλεια.

Σε γραπτή δήλωσή της στην ανταποκρίτρια του Αnadolu, η Δρ Καρολίνα Βάντα Ολσιόφσκα, ιδρύτρια και πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουρκικών Σπουδών, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα την Πολωνία, δήλωσε ότι η επίσκεψη του Τουσκ αποδεικνύει την προθυμία της Πολωνίας να διαδραματίσει «γεφυρωτικό ρόλο» στην ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας: «Από το ξέσπασμα του πολέμου μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία, η Πολωνία δίνει μεγάλη προσοχή σε θέματα ασφάλειας, αναζητώντας ενεργά εταίρους και παρακολουθεί στενά την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Η Βαρσοβία πιθανόν να επιδιώκει μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Τουρκία στον τομέα της άμυνας».

Η κ. Ολσιόφσκα δήλωσε επίσης ότι «η παραγωγή όπλων της Ευρώπης είναι κατακερματισμένη και δεν είναι κατάλληλη για πόλεμο μεγάλης κλίμακας. Βραχυπρόθεσμα η ΕΕ δεν μπορεί να προμηθεύσει αρκετά πυρομαχικά και βαρύ εξοπλισμό για να αντισταθμίσει την απώλεια της αμερικανικής βοήθειας», προσθέτοντας ότι το έλλειμμα πυρομαχικών θα μπορούσε να καλυφθεί με την αγορά όπλων από χώρες όπως η Τουρκία και η Νότια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

